هشدار آمریکا به اوکراین درباره شکست در جنگ

به گزارش تابناک به نقل از ان‌بی‌سی، رسانه آمریکایی. نوشته «دن دریسکول» وزیر ارتش آمریکا در دیدار اوکراینی‌ها بر افزایش شدید مقیاس و سرعت حملات هوایی روسیه تاکید کرده و گفته است مسکو توانایی ادامه فشار نظامی به‌صورت نامحدود را دارد. مطابق با ارزیابی او، وضعیت میدانی اوکراین به‌طور پیوسته رو به وخامت خواهد رفت.

بنا بر این گزارش، وزیر ارتش آمریکا همچنین به مقامات اوکراینی توصیه کرده که اکنون مذاکره برای توافق بسیار بهتر است و تاکید داشت که بعدها شرایط تحمیل‌شده می‌تواند به‌مراتب سخت‌تر باشد. این هشدارها پس از ارائه یک پیشنهاد صلح توسط کاخ سفید به طرف اوکراینی مطرح شد.

دریسکول همچنین یادآور شد که آمریکا قادر نخواهد بود به ارسال تسلیحات و سامانه‌های پدافندی در حجم لازم برای محافظت کامل از زیرساخت‌های اوکراین ادامه دهد.

مطابق با این گزارش، مقام‌های اوکراینی با لحنی محترمانه از امضای طرح ارائه‌شده خودداری کردند.