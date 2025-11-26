میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار آمریکا به اوکراین درباره شکست در جنگ

منابع آگاه می‌گویند وزیر ارتش آمریکا در جریان دیداری که در تاریخ ۲۰ نوامبر در کی‌یف انجام شد به رهبران اوکراین در رابطه با «شکست اجتناب‌ناپذیر» این کشور هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۷۰
| |
486 بازدید
هشدار آمریکا به اوکراین درباره شکست در جنگ

به گزارش تابناک به نقل از ان‌بی‌سی، رسانه آمریکایی. نوشته «دن دریسکول» وزیر ارتش آمریکا در دیدار اوکراینی‌ها بر افزایش شدید مقیاس و سرعت حملات هوایی روسیه تاکید کرده و گفته است مسکو توانایی ادامه فشار نظامی به‌صورت نامحدود را دارد. مطابق با ارزیابی او، وضعیت میدانی اوکراین به‌طور پیوسته رو به وخامت خواهد رفت.

بنا بر این گزارش، وزیر ارتش آمریکا همچنین به مقامات اوکراینی توصیه کرده که اکنون مذاکره برای توافق بسیار بهتر است و تاکید داشت که بعدها شرایط تحمیل‌شده می‌تواند به‌مراتب سخت‌تر باشد.  این هشدارها پس از ارائه یک پیشنهاد صلح توسط کاخ سفید به طرف اوکراینی مطرح شد.

دریسکول همچنین یادآور شد که آمریکا قادر نخواهد بود به ارسال تسلیحات و سامانه‌های پدافندی در حجم لازم برای محافظت کامل از زیرساخت‌های اوکراین ادامه دهد.

مطابق با این گزارش، مقام‌های اوکراینی با لحنی محترمانه از امضای طرح ارائه‌شده خودداری کردند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا اوکراین جنگ اوکراین پایان جنگ زلنسکی ترامپ روسیه
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله شدید ماکرون به مسکو!
جزئیات گفتگوی تلفنی رئیس جمهور چین با ترامپ
ترامپ: زلنسکی قدرنشناس است
ترامپ یک هفته به اوکراین مهلت داد
زلنسکی برای توافق صلح به آمریکا می‌رود
استقبال پوتین از طرح آمریکا برای پایان جنگ با اوکراین
روسیه دو منطقه در دونتسک و زاپروژیا را تصرف کرد
استقبال پوتین از طرح ترامپ
بالاخره زلنسکی رضایت داد
روسیه جنگ اوکراین را تا تحقق منافع خود ادامه می‌دهد/ اهداف پوتین از حمله بزرگ به کی‌یف چه بود؟
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
جزئیات دیدار ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید
ادعای جدید ترامپ درباره پایان جنگ اوکراین
ترامپ: یا تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال می‌کنم یا کنار می‌کشم
هشدار ترامپ به زلنسکی: نابود می‌شوید!
نامه ترامپ به زلنسکی در روز استقلال اوکراین
ترامپ: اوکراین نباید با روسیه سرشاخ می‌شد
ترامپ: در شش ماه، ۶ جنگ را پایان دادم!
زلنسکی: طرح ترامپ را نمی‌پذیریم!
ترامپ: هر طور شده به جنگ اوکراین خاتمه می‌دهم
پوتین اهمیتی به اولتیماتوم ترامپ نمی‌دهد!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۲ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۵ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۶۵ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۳ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۵۰ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dEk
tabnak.ir/005dEk