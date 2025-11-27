۱۰ مقصد گردشگری با کمترین رضایت مسافران!

حتی مشهورترین نقاط گردشگری نیز ممکن است با مشکلات ساختاری، خدمات ناکافی یا ازدحام بیش از حد مواجه باشند و تجربه‌ای پایین‌تر از انتظار ارائه کنند.

بررسی تازه‌ای درباره مقاصد مشهور با کمترین رضایت گردشگران نشان می‌دهد برخی از شناخته‌شده‌ترین جاذبه‌های جهان، از هالیوود تا دیوار بزرگ چین، نتوانسته‌اند تجربه مطلوبی ارائه کنند. ازدحام، کیفیت پایین خدمات، فاصله زیاد از فرودگاه‌ها، هزینه‌های بالا و نگرانی‌های ایمنی از عوامل مهم کاهش رضایت بازدیدکنندگان بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزیاتو، به‌تازگی مطالعه گسترده‌ای از سوی شبکه خدمات نگهداری چمدان «اِستَشر» (Stasher) انجام شد که ۱۰۱ جاذبه مشهور جهان را ارزیابی کرد. امتیازدهی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها شامل امتیازهای گوگل، میانگین لایک‌ها در تیک‌تاک، فاصله تا نزدیک‌ترین فرودگاه، رتبه ایمنی کشورها و کیفیت اقامتگاه‌های محلی انجام گرفت.

این داده‌ها در قالب یک سیستم امتیازدهی ترکیبی، نمره‌ای از ۱۰ برای هر جاذبه تعیین کردند. نتیجه نهایی نشان می‌دهد که حتی مشهورترین نقاط گردشگری نیز ممکن است با مشکلات ساختاری، خدمات ناکافی یا ازدحام بیش از حد مواجه باشند و تجربه‌ای پایین‌تر از انتظار ارائه کنند.

۱. پیاده‌روی مشاهیر هالیوود، لس‌آنجلس

پیاده‌روی مشاهیر هالیوود با امتیاز ۲.۶۷ از ۱۰ در صدر جاذبه‌های جهانی که انتظارات را برآورده نکردند قرار گرفته است. این مسیر ۳۸.۱ کیلومتر با فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس فاصله دارد و پیاده‌روهایی با ستاره‌های صورتی‌رنگ است که دستاورد چهره‌های بزرگ سینما، موسیقی و هنر را ثبت می‌کند.



با وجود شهرت جهانی، این مکان کمترین امتیاز ایمنی و پایین‌ترین امتیاز گوگل را میان همه جاذبه‌های بررسی‌شده دریافت کرده است. بسیاری از گردشگران از شلوغی فراوان، کمبود جاذبه‌های واقعی فراتر از ستاره‌های روی زمین و وضعیت نامناسب خیابان‌های اطراف گلایه کرده‌اند. این مقصد که زمانی نماد شکوه هالیوود بود، اکنون در نگاه بسیاری از بازدیدکنندگان تجربه‌ای کمتر از حد انتظار فراهم می‌کند.

۲. دریای مرده، اردن

دریای مرده با امتیاز ۳.۵۱ دومین مورد در فهرست مقاصدی است که گردشگران از آن‌ها راضی نبودند. این دریاچه که عمیق‌ترین دریاچه آب شور جهان به‌شمار می‌رود و میان اردن، اسرائیل و کرانه باختری قرار دارد، به دلیل شرایط ناپایدار منطقه‌ای امتیاز ایمنی ۳.۱۰ را کسب کرده است.



مشکلاتی مانند دسترسی دشوار، زیرساخت‌های نه‌چندان مطلوب، هزینه‌های بالا و نگرانی‌های محیط‌زیستی باعث شده کیفیت کلی سفر به این منطقه کاهش یابد. بسیاری از بازدیدکنندگان معتقدند تبلیغات درباره تجربه سفر به این مقصد با واقعیت آن فاصله دارد.

۳. بازار بزرگ استانبول، ترکیه

بازار بزرگ استانبول با امتیاز ۳.۸۶ در جایگاه سوم جاذبه‌های جهانی که انتظارات را برآورده نکردند قرار گرفته است. این بازار که از قدیمی‌ترین بازارهای سرپوشیده جهان است، با وجود پیشینه تاریخی غنی و نقش فرهنگی برجسته، نظرات متفاوتی از کاربران دریافت کرده است.



شلوغی زیاد، رفتار تهاجمی برخی فروشندگان و قیمت‌های بیش از حد، رایج‌ترین گلایه‌ها از این مکان هستند. آنچه باید تجربه‌ای زنده از سنت ترکیه باشد، برای بسیاری از بازدیدکنندگان به تجربه‌ای پراسترس و طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

۴. دیوار بزرگ چین، چین

دیوار بزرگ چین در این کشور که از برترین اقتصادهای گردشگری جهان محسوب می‌شود، با امتیاز ۴.۴۳ در رتبه چهارم قرار دارد. این مقصد به دلیل فاصله ۶۱.۷ کیلومتری از نزدیک‌ترین فرودگاه، شلوغی زیاد و تجاری‌سازی بیش از حد، در میان ۱۰ مقصد مشهور با کمترین رضایت گردشگران قرار گرفته است.



با وجود اینکه این اثر یکی از مهم‌ترین سازه‌های تاریخی جهان و نمادی از معماری باستانی چین است، برخی بازدیدکنندگان از سختی دسترسی، تراکم جمعیت و هزینه‌های مرتبط ابراز نارضایتی کرده‌اند. تنها نقطه مثبت قابل‌توجه این است که منطقه اطراف بیشترین امتیاز کیفیت اقامتگاه را در فهرست دارد.

۵. بندر ویکتوریا، هنگ‌کنگ

بندر ویکتوریا با امتیاز ۴.۶۸ جایگاه پنجم را دارد و به دلیل فاصله ۳۸.۹ کیلومتری تا فرودگاه و امتیاز ایمنی پایین، در فهرست مقاصدی که گردشگران از آن‌ها راضی نبودند قرار گرفته است.



اگرچه چشم‌انداز شهری این بندر و نمایش‌های شبانه آن مشهور است، اما آلودگی، قیمت‌های بالا و کیفیت پایین امکانات، در مجموع تجربه بازدید از آن را تضعیف کرده‌اند. امتیاز ۶.۷ برای اقامتگاه‌های منطقه نیز کمترین مقدار در فهرست ده‌گانه است.

۶. موزه هنر قدیم و جدید (MONA)، تاسمانی، استرالیا

موزه مونا با امتیاز ۴.۸۰ در میان جاذبه‌هایی که انتظارات را برآورده نکردند قرار گرفته است. این موزه به دلیل نمایشگاه‌های غیرمتعارف و معماری خاص شناخته می‌شود، اما امتیاز ایمنی پایین ۱.۵۱ و قیمت نسبتاً زیاد بلیت و خدمات، در رضایت بازدیدکنندگان تأثیر گذاشته است.



گرچه نزدیکی ۲۵.۱ کیلومتری به فرودگاه نقطه مثبت محسوب می‌شود، اما بسیاری از بازدیدکنندگان معتقدند تجربه آن محدود به مخاطبان خاص است و برای همه گروه‌ها جذابیت یکسانی ندارد.

۷. استون‌هنج، انگلستان

استون‌هنج با امتیاز ۴.۸۵ هشتمین مقصد در ده مقصد مشهور با کمترین رضایت گردشگران است. با اینکه این سازه ماقبل تاریخ یکی از شناخته‌شده‌ترین نمادهای جهان است، محدودیت دسترسی و قیمت بالای بلیت موجب انتقادهای گسترده شده است.



میانگین ۳۴۴۰ لایک در تیک‌تاک نیز نشان می‌دهد این جاذبه تاریخی نتوانسته توجه کاربران امروزی را آن‌گونه که انتظار می‌رود، جلب کند.

۸. دیزنی‌لند پاریس، فرانسه

دیزنی‌لند پاریس با امتیاز ۴.۹۰ در میان فهرست مقاصدی که گردشگران از آن‌ها راضی نبودند دیده می‌شود. این پارک تفریحی مشهور با وجود امتیاز ۴.۵ در گوگل، اغلب به دلیل صف‌های طولانی، ازدحام شدید و هزینه‌های بالا مورد انتقاد قرار می‌گیرد.



بسیاری از خانواده‌ها تجربه این پارک را خسته‌کننده‌تر از آن می‌دانند که در تبلیغات به‌عنوان «شادترین مکان روی زمین» معرفی شده است.

۹. قله کلیمانجارو، تانزانیا

قله کلیمانجارو با امتیاز ۴.۹۸ نهمین مقصد این فهرست است. فاصله ۴۳ کیلومتری تا فرودگاه و امتیاز ایمنی ۱.۹۷ نشان‌دهنده دشواری دسترسی و چالش‌های زیرساختی این منطقه هستند.



این مقصد با وجود شهرت و امتیاز ۴.۵ در گوگل، بیشتر مناسب کوه‌نوردان حرفه‌ای است و سفر به آن برای گردشگران عادی ساده نیست.

۱۰. ماچو پیچو، پرو

ماچو پیچو با امتیاز ۵.۰۰ آخرین مقصد در جاذبه‌های جهانی است که انتظارات را برآورده نکردند، هرچند بالاترین امتیاز را میان ۱۰ مورد دارد.



امتیاز ۴.۸ در گوگل نشان‌دهنده جذابیت تاریخی و فرهنگی آن است، اما فاصله ۱۰۹ کیلومتری تا نزدیک‌ترین فرودگاه، ازدحام و محدودیت‌های ورود موجب کاهش رضایت گردشگران شده است. فشار گردشگری انبوه نیز بر کیفیت تجربه بازدید تأثیر گذاشته است.