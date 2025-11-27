میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رابطه نگران‌کننده بین ریزش مو و رژیم غذایی

بسیاری از مردم اخیراً متوجه افزایش ریزش مو و کاهش سلامت مو شده‌اند و این امر باعث جست‌وجوی جدی برای یافتن علل اساسی این پدیده شده است.
کد خبر: ۱۳۴۲۴۳۴
| |
423 بازدید
رابطه نگران‌کننده بین ریزش مو و رژیم غذایی

بسیاری از مردم اخیراً متوجه افزایش ریزش مو و کاهش سلامت مو شده‌اند و این امر باعث جست‌وجوی جدی برای یافتن علل اساسی این پدیده شده است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ ریزش مو شاخص قابل توجهی از عدم تعادل در سیستم کلی سلامت بدن است. مطالعات اخیر نشان می‌دهد که رژیم غذایی نقش محوری در این مشکل دارد، به طوری که آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد موارد ریزش مو با عادات غذایی ناسالم مرتبط است.

کارشناسان تأیید می‌کنند که عوامل غذایی فراتر از کمبود ویتامین، الگو‌های مصرف روزانه را نیز شامل می‌شوند. بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی افزایش قابل توجهی در موارد ریزش مو مرتبط با مصرف بیش از حد قند‌ها و کربوهیدرات‌های تصفیه شده را ثبت می‌کنند.

تحقیقات منتشر شده در مجلات پزشکی بین‌المللی، ارتباط مستقیمی بین مصرف غذا‌های فوق فرآوری شده و سرعت بخشیدن به ریزش مو را نشان می‌دهد، و این امر بازنگری در عادات غذایی را به عنوان بخش اساسی هر برنامه درمانی مؤثر ضروری می‌سازد.

به گفته وینی کودامالا، متخصص تغذیه، نوشیدنی‌های شیرین، شیرینی‌ها و غذا‌های سرخ شده از طریق سه مکانیسم اصلی بر سلامت مو تأثیر منفی می‌گذارند: ایجاد التهاب، اختلال در تعادل هورمونی و تحریک پوست سر.

وینی مکانیسم دقیقی را که قند از طریق آن بر مو تأثیر می‌گذارد، توضیح می‌دهد: «وقتی مقدار قند در رژیم غذایی افزایش می‌یابد، لوزالمعده مجبور به تولید انسولین بیشتری می‌شود که بر رگ‌های خونی ریز در پوست سر تأثیر منفی می‌گذارد. وقتی بدن با قند اشباع می‌شود، برای پردازش آن به مسیر‌های ثانویه متوسل می‌شود و انرژی اختصاص داده شده به سلول‌های رشد مو را کاهش می‌دهد. در نتیجه، مو‌ها به مرور زمان ضعیف و نازک‌تر می‌شوند.»

این مشکل فقط به قند مستقیم محدود نمی‌شود. کربوهیدرات‌های ساده موجود در شیرینی‌ها و کیک‌ها باعث افزایش شدید قند خون می‌شوند و مصرف بیش از حد غذا‌های فوق فرآوری شده – آن دسته از محصولات تولیدی حاوی مواد نگهدارنده و شیرین‌کننده‌ها – به طور غیرمستقیم در ریزش مو نقش دارند.

یک مطالعه علمی منتشر شده در مجله “تغذیه و سلامت” این ارتباط را تأیید کرد و دریافت که مردانی که بیش از ۳.۵ لیتر نوشابه در هفته مصرف می‌کنند، بیشتر مستعد طاسی هستند.

در مورد غذا‌های سرخ شده، که به طور فزاینده‌ای در بازار‌های زمستانی محبوب هستند، وینی توضیح می‌دهد که آنها غدد چربی را برای تولید بیش از حد روغن تحریک می‌کنند و منجر به سوزش پوست سر و اختلال در محیط سالم برای رشد مو می‌شوند.

با توجه به این چالش‌ها، متخصص تغذیه فهرستی از غذا‌هایی را ارائه می‌دهد که باید در زمستان در حد اعتدال مصرف شوند، مانند نوشیدنی‌های شیرین فصلی مانند لاته کدو حلوایی و شکلات داغ، و همچنین کیک (دونات)، شیرینی، بیسکویت، سیب‌زمینی سرخ‌کرده و فست فود.

قابل توجه است که ترجیح این غذا‌ها در زمستان صرفاً تصادفی نیست؛ تغییرات فصلی عمیقاً بر عادات غذایی ما تأثیر می‌گذارد. وینی این پدیده را توضیح می‌دهد: «با کوتاه‌تر شدن روز‌ها و کمتر قرار گرفتن در معرض نور طبیعی، ساعت بیولوژیکی داخلی ما که نه تنها چرخه خواب و بیداری، بلکه متابولیسم و ترشح هورمون را نیز تنظیم می‌کند، مختل می‌شود. وقتی در تاریکی غذا می‌خوریم، همانطور که اغلب در زمستان اتفاق می‌افتد، این اختلال تشدید می‌شود و ریتم انسولین را به هم می‌ریزد و هوس قند‌ها و چربی‌ها را برمی‌انگیزد.»

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ریزش مو سلامت مو سلامت مواد غذایی نوشیدنی
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کمبود کدام ویتامین‌ها سبب ریزش مو می‌شود؟
کمبود این ویتامین باعث ریزش مو می‌شود
روشی جدید برای جلوگیری از ریزش موی بیماران تحت شیمی‌درمانی
باورهای غلط در مورد موی سر
اهمیت گردش خون در سر برای مو و راههای تقویت آن
سالم‌ترین نوشیدنی‌ها برای کودکان چیست؟
۷ ماده غذایی موثر برای رشد مو
یک توصیه در مورد خشک‌ کردن موها
علت و راه درمان ریزش مو
دلایل ریزش موی جلوی سر در زنان
شایع‌ترین علل ریزش مو
۴ ماده طلایی برای افزایش طول عمر
هشدار درباره تعدادي از مواد غذايي غيراستاندارد
ردپای ریزش مو‌هایتان را دنبال کنید
راز زیبایی و براق بودن موهای ژاپنی ها
بهترین ویتامین‌ها برای جلوگیری از ریزش مو
منابع طبیعی بیوتین که رشد مو را تقویت می‌کند
نوشیدنی‌ها و مواد غذایی آرامش‌بخش را بشناسید
چه خوراکی‌هایی باعث مرگ ناگهانی می‌شوند
این مواد غذایی سرحالتان می‌کند!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
ارتش تأیید کرد؛ عبور جنگنده از آسمان تهران
حضرتی: ابلاغیه رهبری درباره حجاب به دولت رسیده
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
موسی (ع) بار دیگر دریای سرخ را می‌شکافد؛ عربستان و مصر، اسرائیل را حذف می‌کنند!
محسن رضایی: آمریکایی‌ها به تهران خواهند آمد
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا
بیانیه حزب‌الله پس از شهادت فرمانده ایرانی تبار
الجزیره؛ نبرد ایران و اسرائیل نزدیک است
قهرمان پرورش اندام ایران با آهنگ داریوش روی صحنه رفت!
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۴۵ نظر)
روز دار زدن حسن روحانی روز جشن مردم است!  (۱۲۷ نظر)
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود  (۹۱ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۶ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
یک روحانی: مردم تهران! تکلیف‌تان را معلوم کنید؛ طرفدار که هستید؟! / لباس خواب‌تان را در خیابان نپوشید  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۳ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۶ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
سقفی برای پرداخت مهریه تعیین نکرده‌ایم / به دنبال حبس زدایی هستیم  (۵۹ نظر)
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت  (۵۴ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dEA
tabnak.ir/005dEA