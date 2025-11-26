سهمیه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قبل از پایان سال تمام شد

در حالی که تا پایان سال ۴ ماه باقی مانده است اما جدیدترین آمار بانک مرکزی از تامین ارز کالاهای اساسی و کشاورزی نشان می‌دهد که سهمیه ارز ترجیحی آن‌ها تمام شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سخنگوی مرکز مبادله اصغر بالسینی امروز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی تاکنون ۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار ارز برای کالا‌های اساسی اختصاص داده است. طبق قانون بودجه امسال دولت ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی و دارو اختصاص داده است که از این میزان ۸ میلیارد دلار سهم کالا‌های اساسی است. یعنی قبل از پایان سال سهمیه ارز ترجیحی کل سال کالا‌های کشاورزی و نهاده‌های دامی مصرف شده است. چند وقت پیش وزیر جهاد کشاورزی غلامرضا نوری قزلجه گفته بود که «با تصمیم سران قوا ارز تأمین نهاده‌های دامی تا پایان سال تأمین شده است.» در حال حاضر دولت حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار به واردکنندگان نهاده بدهی دارد و این بدهی نیز از سال‌های گذشته باقی مانده است. با این حال مشخص نیست مصوبه سران قوا این بدهی را هم شامل می‌شود یا خیر.