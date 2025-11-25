عکس: آلودگی هوای اصفهان
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ساعت ۸ صبح روز سهشنبه (۴ آذر ۱۴۰۴)، به عدد ۱۶۵ رسید و در شرایط آلوده برای عموم قرار گرفت. ایستگاههای ۲۵ آبان، پروین، دانشگاه صنعتی، رهنان، زینبیه، سپاهانشهر، فرشادی، فیض، کاوه، میرزا طاهر، ولدان و هزار جریب در شرایط آلوده برای عموم قرار دارند. همچنین ایستگاههای پارک زمزم و رودکی در شرایط آلوده برای گروههای حساس قرار گرفته است. اداره کل هواشناسی استان اصفهان پیشتر با صدور اطلاعیهای اعلام کرده بود بدلیل شرایط پایداری جوی، غلظت آلایندهها از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه هفته جاری در مناطق مرکزی استان، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان، برخوار (دولت آباد) و کبوتر آباد خبر افزایش خواهد داشت. احتمال افزایش غلظت آلایندهها، افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروهها و در صورت عدم مهار منابع آلاینده (ثابت و متحرک) در مناطق پرتردد و صنعتی تا آستانه خطرناک پیشبینی شده بود.در شرایط آلودگی هوا، نوشیدن آب و مایعات برای دفع بخشی از آلایندههای وارد شده به بدن، مصرف بیشتر میوهها و سبزیهای تازه برای تأمین آنتیاکسیدان توصیه میشود.بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، اصفهان در بین هشت کلانشهر ایران (شامل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، شیراز و اراک) رتبه نخست آلودگی هوا را دارد.