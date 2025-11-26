جنگ مسکن در کرمان: 32 سال انتظار برای یک خانه!

مدت زمان انتظار خرید مسکن در شیکاگو 15 سال، نیویورک 21 سال و در کرمان ۳۲ سال است/عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن در کرمان کمتر از نیم درصد است/ واگذاری زمین باید در پهناورترین استان کشور، جدی پیگیری شود.

به گزارش تابناک؛ حجت الاسلام پژمانفر پس از بازدید نظارتی کمیسیون اصل نود در استان کرمان گفت: درحالی که مدت زمان انتظار مردم برای خرید مسکن در کلان‌شهر نیویورک ۲۱ سال و در شهر شیکاگو ۱۵ سال است این شاخص برای مرکز استان کرمان، ۳۲ سال است و ۴۸ درصد درآمد مستاجرین کرمانی صرف پرداخت اجاره می‌شود با وجود، وضعیت نامناسب مردم حوزه مسکن در استان کرمان، وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن در این استان، عملکردی کمتر از نیم درصد و در حوزه واگذاری زمین قانون جوانی جمعیت عملکردی کمتر از ده درصدی را دارد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پس از مأموریت نظارتی کمیسیون اصل نود در استان کرمان با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در عموم مسائل این استان گفت: استان کرمان چهارمین استانی است که در مجلس اخیر با هدف ماموریت نظارتی توسط کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی جهت بررسی طرز کار دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها در آن استان صورت می‌گیرد و یکی از مسائل مهم در جریان مأموریت نظارتی این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون جوانی جمعیت در استان‌ها است چرا که اجرای این قوانین می‌تواند نقش به سزایی در حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه در استان کرمان مسئله مسکن یکی از مسائل مهم استان است، گفت: استان کرمان بزرگترین استان از لحاظ وسعت و نهمین استان پرجمعیت کشور است که 3.168.000 نفر را در خود جای داده است. داده‌های اولیه حاکی از این است که 476000 خانوار در شهرهای این استان ساکن هستند که 153 هزار خانوار شهری از این جمعیت را مستاجرین تشکیل ‌می‌دهند.

وی افزود: مدت زمان انتظار مردم شهر کرمان برای خرید مسکن حدود 32 سال است. بزرگی این مقدار زمانی مشخص می‌شود که بدانیم مدت زمان انتظار خرید مسکن در شهر نیویورک که از گرانترین شهرهای آمریکاست حدود 21 سال است و در شهر شیکاگو حدود 15 سال است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از طرفی طبق داده‌های مرکز آمار، حدود 48 درصد درآمد مستاجرین کرمان صرف پرداخت اجاره می‌شود که این نرخ برای دهک‌های پایین حدود 85 درصد است؛ یعنی مستضعفین کرمانی سه هفته ابتدایی هر ماه را برای صاحب‌خانه و پرداخت اجاره خود کار می‌کنند. این آمار زمانی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم بیش از 30 درصد مردم کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور در منازلی با متراژی کمتر از 80 متر زندگی می‌کنند.

حجت الاسلام پژمان فر با بیان اینکه بررسی آمارهای جمعیتی نشان می‌دهد که استان کرمان طی 10 سال آینده، نیازمند ساخت 425 هزار واحد مسکونی در مناطق شهری است گفت: نیاز شهر کرمان در ده سال آینده به تولید مسکند، حدود 110 هزار واحد مسکونی است تا نیاز انباشته و آتی مسکن مردم برطرف شود و شاخص دسترسی مردم به مسکن بهبود یابد.

وی افزود: از آنجایی که توسعه شهری و ساخت مسکن بیش از هر چیزی نیازمند زمین است باید به ظرفیت زمین‌های استان کرمان نیز توجه کرد. بطور مثال برای ساخت 110 هزار واحد مسکونی در شهر کرمان با تراکم 60 نفر بر هکتار به حدود 4200 هکتار زمین نیازمندیم. این در صورتی است که مطابق اظهارات مدیران سازمانی ملی زمین و مسکن بیش از 400 هزار هکتار زمین با مالکیت رسمی سازمان زمین و مسکن در محدوده و حریم شهرهای استان کرمان وجود دارد و حل بحران مسکن در کرمان به عنوان پهناورترین استان کشور در انتظار اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط وزارت راه و شهرسازی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در استان کرمان گفت: آخرین آمار حاصل از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در عملیاتی سازی قانون جهش تولید مسکن و پیشبرد نهضت ملی مسکن گویای عملکرد بسیار ضعیف و 7 درصدی این وزارت در اجرای قانون است. متاسفانه با وجود ظرفیت بسیار در استان کرمان، وضعیت این استان در حوزه نهضت ملی مسکن مناسب نیست.

حجت الاسلام پژمانفر افزود: در حوزه نهضت ملی مسکن در استان کرمان حدود 260 هزار نفر ثبت نام کرده‌اند و حدود 167 هزار متقاضیان حائز شرایط (سه استعلام سبز) و 70 هزار متقاضی تایید نهایی تجمعی (دارای 4 شرط) در این استان وجود دارد. ولی صرفا برای حدود 22 هزار متقاضی تخصیص پروژه انجام شده و کار شروع شده است. بانک ها برای 8100 واحد مسکونی تسهیلات بانکی منعقد کرده‌اند و متاسفانه صرفا حدود 5500 واحد تحویل شده است.