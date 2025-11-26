اظهارات لاریجانی درباره دیدار تهران و واشنگتن

«علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نتیجه توطئه آمریکایی-اسرائیلی و برنامهریزی شده از سالها قبل علیه ملت ایران بود، گفت: برخلاف ملت ایران که قدرت و اراده خود را در این جنگ نشان داد، امروز رژیم صهیونیستی با نابسامانی داخلی و بحران در موجودیت نامشروع خود مواجه شده است.
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ علی لاریجانی در مراسمی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد با جمعی از روسای اندیشکدههای برتر پاکستانی و نظریهپردازان عرصه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی دیدار کرد.
وی با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به مردم پاکستان گفت: «ملتی که در این جنگ ظالمانه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، با مسئولیتپذیری از ایران حمایت کرد، نشان داد از یک فکر متقن برخوردار است.» وی از دولت، مجلس و نیروهای مسلح پاکستان نیز تشکر کرد.
لاریجانی افزود: «پایه همکاریهای ما با پاکستان در گذشته و حال، قرابتهای فرهنگی است و در حوزه سیاسی نیز از وحدت فکری برخوردار هستیم. پاکستان را کشور دوست، همراه، همسایه و همفرهنگ میدانیم و زبان فارسی یکی از عوامل نزدیکی دو ملت است.»
وی با اشاره به حمایت پاکستان در طول جنگ هشت ساله تحمیلی گفت: «موضع عدالتخواهانه پاکستان در آن زمان، کمک شایانی به ما بود و جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز درسهای مختلفی به همراه داشت.
سابقه تمدنی ملت ایران رمز پیروزی در جنگ
لاریجانی اظهار داشت: «این اراده ملت ایران بود که در این جنگ خود را نشان داد. رژیم اسرائیل که فکر میکرد ایران را شکست دهد، کاملاً مایوس شد.»
وی افزود: «عزم رهبری و اراده ملت ایران پیروز بر سلاح و تجاوزگری دشمن شد. سابقه تمدنی ملت ایران رمز نبرد قهرمانانه و پیروزی ما است. ایران هزاران سال بوده، هست و خواهد بود. این فکر احمقانه دشمن متجاوز بود که گمان میکرد با جنگ ایران را بشکند.»
لاریجانی گفت: «این جنگ نتیجه توطئه آمریکایی-اسرائیلی بود که از سالهای قبل طراحی شده بود. ترامپ نیز اخیراً اعلام کرد که از سال ۲۰۰۳ تمرین میکردند تا با هواپیماهای خود به تأسیسات اتمی ایران حمله کنند. اما قدرت اصلی خداوند بود که جلوی این تهاجم را گرفت.»
وی افزود: «ایران موشکهای قوی داشت و امنیت پوشالی اسرائیل را درنوردید. برخی کاستیها نیز وجود داشت که در پی حل آن هستیم.»
بحران داخلی اسرائیل و فرسایش حیثیتی رژیم صهیونیستی
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی گفت: «این رژیم اکنون با فرسایش حیثیتی مواجه شده و هیچگاه در سطح بینالمللی چنین چالشی نداشت. صهیونیستها دچار نوعی بهم ریختگی داخلی و پیچیدگی شدهاند و آمارها نیز نشان میدهد که نابسامانی در موجودیت آنها در آینده وجود دارد. ژست قدرت آنها در منطقه هیچگاه عمقی ندارد.»
آینده مذاکرات ایران و آمریکا
لاریجانی درباره مذاکرات هستهای و احتمال دیدار تهران و واشنگتن گفت: «آمریکاییها تلاش میکنند خود را نقطه عطف هر تحول در جهان نشان دهند؛ این نوعی خودفریبی است. ما مذاکرات واقعی را قبول داریم، نه مذاکرات تصنعی. مذاکرات باید پایههای واقعی داشته باشند و نتیجه از قبل اعلام نشود. جمهوری اسلامی ایران اصراری ندارد.»
همکاری ایران و پاکستان
لاریجانی درباره روابط ایران و پاکستان گفت: «ما در همه زمینهها آماده گسترش تعاملات هستیم و هیچ محدودیتی از سوی ایران برای همکاری با پاکستان قائل نیستیم. دورنمای آینده همکاریها مطلوب است، اما نیاز به تحرک بیشتر دارد. بسترهای مختلف برای توسعه روابط اقتصادی فراهم است و امیدواریم مسیر همکاریها هموارتر شود.»
تنشهای پاکستان و افغانستان / تحولات فلسطین و غزه
وی در پاسخ به پرسش درباره تنشهای اخیر پاکستان و افغانستان گفت: «از این وقایع ناراحت هستیم و جهان اسلام نیازمند وفاق است. تلاش میکنیم این مشکل به نحو احسن حل شود.»
وی درباره فلسطین افزود: «مردم فلسطین مظلوم واقع شدهاند. آمریکا به جای حل مسئله، تلاش میکند صورتمسئله را پاک کند. مساله فلسطین آنقدر مهم است که با اقدامات نمایشی به نتیجه نمیرسد.»
در این برنامه تعدادی از شخصیتهای پاکستانی همچنین خانم ملیحه لودهی نماینده دائم پیشین پاکستان در سازمان ملل، آصف علی دورانی سفیر سابق پاکستان در تهران، مشاهد حسین سید رئیس سابق کمیسیون امور دفاع مجلس سنا، سهیل محمود رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی اسلامآباد، خانم ریما شوکت هماهنگ کننده روابط راهبردی در موسسه مطالعات منطقهای، ناصر خان جنجوعا مشاور سابق امنیت ملی پاکستان، فیصل علی شاه استراتژیست و وابسته نظامی اسبق پاکستان در تهران و مرتضی سلونگی سخنگوی ریاست جمهوری پاکستان با تمجید از نبرد و پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، درباره راههای افزایش تعاملات بین ایران و پاکستان، هوشیاری نسبت به توطئه دشمنان مشترک، تقویت ارتباطات مردمی و همکاریهای اقتصادی صحبت کردند.