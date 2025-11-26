در حال حاضر میانگین کیفیت هوای شهر تهران با شاخص ۱۶۰ در وضعیت قرمز (ناسالم برای همه گروه‌ها) قرار دارد؛ در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد جامعه فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ آلودگی هوای تهران برای چهارمین روز متوالی در وضعیت قرمز ناسالم برای همه گروه‌ها باقی ماند.

در همین حال شاخص آلودگی هوای تهران در منطقه ۱۹ وارد محدود بنفش شده و شاخص عدد ۲۰۳ را نشان می‌دهد.

طبق شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا "قابل‌قبول" است، اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ باشد، هوا در شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس" قرار می‌گیرد و اگر شاخص عددی از ۱۵۰ تا ۲۰۰ باشد کیفیت هوا "ناسالم برای همه گروه ها" است. بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل‌قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.