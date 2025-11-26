میلی صفحه خبر لوگو بالا
محرومیت خودروهای صفرکیلومتر از سهمیه بنزین!

از روز گذشته و با انتشار مصوبه هیات وزیران برای اعلام نرخ سوم بنزین و با توجه به جزئیات عجیب این مصوبه،مسئولان دولتی به شکل عجیبتری از پاسخگویی فرار می کنند.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۴۵
| |
680 بازدید
|
۳

محرومیت خودروهای صفرکیلومتر از سهمیه بنزین!

بر اساس مصوبه هیات وزیران،خودرو های نو پلاک صفر کیلومتر تولید داخل از دریافت سهمیه بنزین 1500 و 3000تومانی محروم می شوند.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، روز گذشته زمانی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه خبر در رابطه با این تصمیم مورد سئوال قرار گرفت به شکل عجیبی با واژه ها بازی کرد اما دریغ از پاسخ ؛ به شکلی که مجری محبور شد بارها علت این تصمیم را از سخنگوی دولت بپرسد و هر بار او از پاسخ شانه خالی کرد.

شب گذشته هم یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت که او هم پاسخی برای سئوال مجری برنامه و نیز مالک شریعتی نماینده مجلس که در همین رابطه پرسیده بود نداشت.

تصمیم دولت برای حذف خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از دریافت سهمیه بنزین نرخ اول و دوم به این دلیل عجیب است که اساسا خودروهای کارکرده سهم بیشتری از آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت دارند و اساسا با این مصوبه دولت انگیزه ها برای خرید خودروی نو کاهش خواهد یافت که نتیجه ضمنی آن افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی هوا خواهد بود.

از طرف دیگر حذف افرادی که خودروی ارزان تولید داخلی خریداری می کنند از دریافت سهمیه سوخت می تواند نشان دهنده این برنامه باشد که دولت قرار است در آینده همان برنامه ای را که در سیستم یارانه نقدی اعمال کرد در سوخت نیز اجرا کند یعنی بعد از تجربه حذف فله ای و کیلویی افراد از دهک های مشمول دریافت یارانه نقدی، این بار دولت به سراع حذف گام به گام دهک های بنزین خواهد رفت شائبه ای که البته تائید نشده است!

 

خودرو صفر سهمیه بنزین افزایش قیمت قیمت بنزین بنزین سهمیه ای خبر فوری پلاک صفر
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
اینم نتیجه رای دادن به دکتر که همش می گفت کارشناس ها کارشناس ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
کار ندارد که ! یواش یواش سهمیه قدیمی ها را هم خواهند برید تا " عدل " جاری شود !
میلاد دوباره
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
0
0
پاسخ
عدالت را گشتم نبود......شما هم نگرد ....نیست......
