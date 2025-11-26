محرومیت خودروهای صفرکیلومتر از سهمیه بنزین!

از روز گذشته و با انتشار مصوبه هیات وزیران برای اعلام نرخ سوم بنزین و با توجه به جزئیات عجیب این مصوبه،مسئولان دولتی به شکل عجیبتری از پاسخگویی فرار می کنند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران،خودرو های نو پلاک صفر کیلومتر تولید داخل از دریافت سهمیه بنزین 1500 و 3000تومانی محروم می شوند.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، روز گذشته زمانی که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه خبر در رابطه با این تصمیم مورد سئوال قرار گرفت به شکل عجیبی با واژه ها بازی کرد اما دریغ از پاسخ ؛ به شکلی که مجری محبور شد بارها علت این تصمیم را از سخنگوی دولت بپرسد و هر بار او از پاسخ شانه خالی کرد.

شب گذشته هم یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت که او هم پاسخی برای سئوال مجری برنامه و نیز مالک شریعتی نماینده مجلس که در همین رابطه پرسیده بود نداشت.

تصمیم دولت برای حذف خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل از دریافت سهمیه بنزین نرخ اول و دوم به این دلیل عجیب است که اساسا خودروهای کارکرده سهم بیشتری از آلودگی هوا و مصرف بالای سوخت دارند و اساسا با این مصوبه دولت انگیزه ها برای خرید خودروی نو کاهش خواهد یافت که نتیجه ضمنی آن افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی هوا خواهد بود.

از طرف دیگر حذف افرادی که خودروی ارزان تولید داخلی خریداری می کنند از دریافت سهمیه سوخت می تواند نشان دهنده این برنامه باشد که دولت قرار است در آینده همان برنامه ای را که در سیستم یارانه نقدی اعمال کرد در سوخت نیز اجرا کند یعنی بعد از تجربه حذف فله ای و کیلویی افراد از دهک های مشمول دریافت یارانه نقدی، این بار دولت به سراع حذف گام به گام دهک های بنزین خواهد رفت شائبه ای که البته تائید نشده است!