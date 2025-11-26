میلی صفحه خبر لوگو بالا
شگرد تازه دولت برای فراری دادن مالواجرد از استیضاح

شنیده ها حاکی است در آستانه عملیاتی شدن استیضاح برخی از وزیران کابینه مسعود پزشکیان ، ایده ای در دولت برای فراری دادن این وزرا از استیضاح شکل گرفته است.
شگرد تازه دولت برای فراری دادن مالواجرد از استیضاح
به گزارش خبرنگار تابناک، بر اساس این ایده دولت قرار است وزیران در آستانه استیضاح را در سمت های دیگری جابجا کند تا ضمن دور زدن استیضاح ، ترکیب دولت دستخوش تغییر نشود.
 
این گزارش حاکی است که بر اساس ایده شکل گرفته پیشنهاد شده دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان به ساختمان شهید دادمان واقع در بلوار آفریقا برود تا تصدی وزارت راه و شهرسازی را بر عهده بگیرد و در سمت دیگر فرزانه صادق مالواجرد روانه وزارت گردشگری شود.
 
البته دور از ذهن نیست که مجلس با این جابجایی ممکن است موافقت نکند که در این صورت دولت حذف زنان از کابینه را بر گردن مجلس خواهد انداخت.
 
همچنین در صورت معرفی مالواجرد برای وزارت گردگشگری، پیشنهاد شده رضا صالحی امیری رهسپار وزارت ورزش و جوانان شود.
 
مشخص نیست این ایده تا چه میزان به فرار وزیران از استیضاح کمک خواهد کرد چرا که علی رغم همه این طراحی ها در نهایت وزیرانی همچون صمت، کار و نیرو احتمالا جایی در کابینه نخواهند داشت.
این خانم فقط باید اول استیضاح وبعد محاکمه وبه اشد مجازات برسد
