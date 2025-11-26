میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان آغاز بارش‌ها مشخص شد

درحالی مقام مسئول سازمان منابع طبیعی از پایان کامل حریق جنگل‌های الیت پس از تغییرات جوی و بارش خبر داده که کارشناس هواشناسی گفت: از صبح پنجشنبه بارش‌ها در سواحل دریای خزر آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۲۹
| |
944 بازدید
زمان آغاز بارش‌ها مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به آتش‌سوزی جنگل‌های الیت، اظهار کرد: در روز‌های اخیر هماهنگی مؤثری میان ستاد مدیریت بحران کشور، استانداری مازندران و سایر دستگاه‌ها شکل گرفت و نیرو‌های منابع طبیعی، محیط زیست، کوهنوردان و جوانان محلی در تمام نواحی حضور داشتند.

وی با بیان این‌که این سازماندهی موجب شد خط آتش جدید ایجاد نشود، افزود: پس از مهار خط آتش گروه‌های عملیاتی به سراغ کنده‌های مشتعل رفتند تا آتش زیرزمینی را قطع کنند.

وی بیان کرد: مهار آتش با کار تیمی انجام شد، اما پایان کامل حریق زمانی است که تغییرات جوی رخ دهد و بارش، دمای بستر جنگل را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: با توجه به رطوبت کمتر از سی درصد در بخش زیادی از رویشگاه‌های شمال، هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن دوباره وجود دارد و نیرو‌های عملیاتی همچنان در حال رصد منطقه هستند.

کارشناس سازمان هواشناسی نیز اظهار کرد: از غروب ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با نفوذ موج جدید بارش‌ها و بامداد پنجشنبه ۶ آذرماه با انتقال هوای خنک و مرطوب به دریای خزر، بارندگی‌ها آغاز می‌شود.

اصغری افزود: امیدواریم با بارش‌های آخر هفته، تتمه آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت به‌طور کامل خاموش شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بارش جنگل‌های الیت هواشناسی دریای خزر حریق
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: بحران زیست‌محیطی در گیلان، خزر در معرض خطر بحران اکولوژیک
هوای تهران سردتر می‌شود
پارازیت‌ها باران را عقیم می‌کنند؟
پیش‌بینی بارش پراکنده و کاهش دما در کشور
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۳۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCT
tabnak.ir/005dCT