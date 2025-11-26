به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی با اشاره به آتشسوزی جنگلهای الیت، اظهار کرد: در روزهای اخیر هماهنگی مؤثری میان ستاد مدیریت بحران کشور، استانداری مازندران و سایر دستگاهها شکل گرفت و نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، کوهنوردان و جوانان محلی در تمام نواحی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه این سازماندهی موجب شد خط آتش جدید ایجاد نشود، افزود: پس از مهار خط آتش گروههای عملیاتی به سراغ کندههای مشتعل رفتند تا آتش زیرزمینی را قطع کنند.
وی بیان کرد: مهار آتش با کار تیمی انجام شد، اما پایان کامل حریق زمانی است که تغییرات جوی رخ دهد و بارش، دمای بستر جنگل را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: با توجه به رطوبت کمتر از سی درصد در بخش زیادی از رویشگاههای شمال، هر لحظه احتمال شعلهور شدن دوباره وجود دارد و نیروهای عملیاتی همچنان در حال رصد منطقه هستند.
کارشناس سازمان هواشناسی نیز اظهار کرد: از غروب ۵ آذرماه ۱۴۰۴ با نفوذ موج جدید بارشها و بامداد پنجشنبه ۶ آذرماه با انتقال هوای خنک و مرطوب به دریای خزر، بارندگیها آغاز میشود.
اصغری افزود: امیدواریم با بارشهای آخر هفته، تتمه آتشسوزی در جنگلهای الیت بهطور کامل خاموش شود.