قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 5 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که کاهش تمایل به ریسک در میان سرمایه‌گذاران، ناشی از افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، جریان ورود سرمایه به بازار خودرو را به حداقل رسانده و نقدشوندگی آن را در ماه‌های اخیر کاهش داده است. در چنین شرایطی، معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند و از باز کردن موقعیت‌های جدید پرهیز دارند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، رفتار عرضه‌کنندگان در این دوره نقش کلیدی دارد. گرچه حجم عرضه تغییر قابل توجهی نکرده است، اما فعالان بازار معتقدند هرگونه کاهش محسوس در عرضه می‌تواند زمینه‌ساز تغییر جهت روند قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز که یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده انتظارات تورمی است، همچنان در نزدیکی سطوح حساس نوسان می‌کند. عبور نرخ ارز از این سطوح، امکان ایجاد موج جدید تقاضا در بازار خودرو را فراهم کرده و می‌تواند رکود معاملات را به تحرک بیشتر تبدیل کند.



قیمت خودروهای داخلی

ساینا اتوماتیک در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر همین اساس، این سدان داخلی 17 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 870 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، کوییک GX افت بهای 2 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 678 میلیون تومان ایستاد.

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک افزایش قیمت پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 40 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، راناپلاس TU5P، نسبت به روز گذشته 6 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 914 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L8 افزایش قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ چهار میلیارد و 840 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، فردا SX5 نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با ارزش یک میلیارد و 800 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

هایما 7X رشد بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، چانگان CS35 افت 22 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 310 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

اکستریم QX نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد تا با بهای 6 میلیارد و 460 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، تیگو 8 هیبرید افت قیمت 15 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص چهار میلیارد و 45 میلیون تومان ایستاد.

دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 320 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) رشد بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 620 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.