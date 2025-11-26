میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 5 آذر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۳۲۶
| |
359 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه

قیمت خودرو امروز 5 آذر 1404 در شرایطی اعلام شد که کاهش تمایل به ریسک در میان سرمایه‌گذاران، ناشی از افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، جریان ورود سرمایه به بازار خودرو را به حداقل رسانده و نقدشوندگی آن را در ماه‌های اخیر کاهش داده است. در چنین شرایطی، معامله‌گران با احتیاط عمل می‌کنند و از باز کردن موقعیت‌های جدید پرهیز دارند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، رفتار عرضه‌کنندگان در این دوره نقش کلیدی دارد. گرچه حجم عرضه تغییر قابل توجهی نکرده است، اما فعالان بازار معتقدند هرگونه کاهش محسوس در عرضه می‌تواند زمینه‌ساز تغییر جهت روند قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز که یکی از عوامل اصلی شکل‌دهنده انتظارات تورمی است، همچنان در نزدیکی سطوح حساس نوسان می‌کند. عبور نرخ ارز از این سطوح، امکان ایجاد موج جدید تقاضا در بازار خودرو را فراهم کرده و می‌تواند رکود معاملات را به تحرک بیشتر تبدیل کند.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه

ساینا اتوماتیک در صدر فهرست تغییرات قیمتی خودروهای داخلی قرار گرفت. بر همین اساس، این سدان داخلی 17 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 870 میلیون تومان معامله شود. از سوی دیگر، کوییک GX افت بهای 2 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص 678 میلیون تومان ایستاد.

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک افزایش قیمت پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 40 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، راناپلاس TU5P، نسبت به روز گذشته 6 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 914 میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 5 آذر ماه

لوکانو L8 افزایش قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ چهار میلیارد و 840 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، فردا SX5 نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با ارزش یک میلیارد و 800 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

هایما 7X رشد بهای 30 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 2 میلیارد و 400 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، چانگان CS35 افت 22 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 2 میلیارد و 310 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

اکستریم QX نسبت به روز گذشته 60 میلیون تومان گران شد تا با بهای 6 میلیارد و 460 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از طرف دیگر، تیگو 8 هیبرید افت قیمت 15 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص چهار میلیارد و 45 میلیون تومان ایستاد.

دیگنیتی پرایم نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی 2 میلیارد و 320 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) رشد بهای پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 2 میلیارد و 620 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو خودرو داخلی خودرو مونتاژی خبر فوری بازار خودرو
از ایران تا عربستان؛ نگاهی به توسعه، فرهنگ و تاریخ/ ساختن جنگل در ریاض، سوختن جنگل در الیت
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو ترمز برید+ جدول قیمت‌ها
قیمت خودرو در بازار امروز 20 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 21 آبان 1404
قیمت خودرو امروز ۴ آذر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 26 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 28 آبان 1404
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت این خودرو‌ها ۸۰ میلیون تومان ریخت
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
اعلام قیمت جدید ۱۷ خودروی مونتاژی بر مبنای دلار ۴۲ هزار تومانی/ کدام شاسی بلند‌های کارخانه‌ای قد کشیدند؟!
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا از سهمیه بندی جدید بنزین رضایت دارید؟
الی گشت
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
به‌زودی نخستین استاندار زن کشور معرفی می‌شود
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟
عراقچی گفت من را مظلوم گیر آورده اید؟! /طرفدار مذاکره بدون پیش‌شرط با آمریکا هستم/ ناچار هستیم از دولت پزشکیان حمایت کنیم
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
تصاویر ورود خودروهای نظامی روس به ایران
بیانیه سپاه در پی شهادت فرمانده ارشد حزب‌الله
رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید
ترامپ: شاید اتفاق خوبی در حال رخ دادن باشد
سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا
دیجی کالا به نام بلک فرایدی، قیمت کالاها را افزایش داد
جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد
لحظات ترور نفر دوم حزب الله لبنان از 7 زاویه
افزایش قیمت بنزین تصویب شد/ تصمیم مهم دولت برای مالکان «خودرو‌های خارجی وارداتی» و «نوشماره داخلی» / هر ۹۰ روز یک نرخ جدید در جایگاه؟  (۲۳۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005dCQ
tabnak.ir/005dCQ