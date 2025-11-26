سرطان‌های امروز و فردای برآمده از بی‌نفسی، وجودشان را عمدتا مدیون مدیران و بی‌تدبیری‌های دیروز و امروز آنها هستند.

سرطانهای فردا، وامداران مدیران امروز/ نه مسیحا نفسی هست، نه تدبیر کسی!

درمانگاه نسبتاً کوچکی در گلشهر کرج کافی‌ست تا روایتی کامل از حال و روز مردم در هوای آلوده و روزهای شیوع آنفلوآنزا به دست بیاورید.

درمانگاه چهارراه گلزار کرج از درمانگاه‌هایی است که همیشه مراجعه‌کننده دارد، اما اگر همین امروز یا یکی دو روز گذشته پایتان را داخلش گذاشته باشید، تفاوت را با همه وجودتان حس می‌کنید.

صف سرم‌تراپی از راهرو تا درِ ورودی کشیده شده؛ تعداد تزریقاتی‌ها دیگر جوابگوی تخت‌ها نیست و هر پرستار حالا مسئول سه یا چهار تخت است، در حالی که در روزهای عادی یک نفر فقط بخش مردان و یک نفر بخش زنان را پوشش می‌داد. تخت‌های اضافه را آورده‌اند وسط سالن انتظار؛ همان جایی که تا دیروز صندلی برای نشستن بود، حالا بیمارانی با ماسک‌های نیمه‌کج و چهره‌های رنگ‌پریده دراز کشیده‌اند و سرم می‌گیرند.

بیشترشان یک جمله مشترک می‌گویند: «دیروز فقط سرفه می‌کردم، امروز دیگه نفس کم آوردم». کودکان تب‌دار کنار پدر و مادرشان نشسته‌اند و سالمندانی که فشار و قندشان با اولین دود صبح بالا رفته، یکی یکی نوبت آمپول ضدالتهاب می‌گیرند.

پزشک کشیک می‌گوید فقط در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۶۰ درصد مراجعان مشکل تنفسی داشتند؛ نیمی آلودگی، نیمی آنفلوآنزای H3N2 و خیلی‌ها هر دو با هم.

حال شهرهای دیگر

این فقط حال درمانگاه خیابان گلزار نیست؛ همین صحنه را در درمانگاه‌های شریعتی و هلال‌احمر و حتی پلی‌کلینیک‌های کوچک‌تر هم می‌بینید. در تهران صف سرم تا پارکینگ بیمارستان‌ها کشیده شده، در اصفهان و اراک و تبریز هم گزارش‌ها یکسان است: افزایش دو برابری مراجعان تنفسی در کمتر از یک هفته. اورژانس تهران می‌گوید تماس‌های روزانه از ۱۱ هزار به بالای ۲۶ هزار رسیده و بیشترشان تنگی نفس و درد قفسه سینه است.

تهران با افزایش دو برابری مراجعه به اورژانس از ۱۱ هزار تماس به حدود ۲۶ هزار مورد تنفسی/قلبی در آبان مواجه بوده است.

اصفهان و مرکزی در برخی از شهرهایشان با افزایش ۳۰–۵۰ درصدی موارد عفونت تنفسی درگیر بودند که منجر به تعطیلی مدارس شد‌‌‌.

البرز هم رشد ۲۰–۴۰ درصدی بستری‌های تنفسی را شاهد بود.

شاخص‌های آلوده

شاخص کیفیت هوا در شهرهای بزرگ تا ساعت ۱۸:۰۰ روز گذشته به شرح زیر بود:

🔹 ساوجبلاغ در البرز- ۳۰۱ - بنفش- بسیار ناسالم برای همه

🔹 محمدیه در استان قزوین- ۲۲۸- بنفش- بسیار ناسالم برای همه

🔹 تهران - ۱۵۶ - قرمز - ناسالم برای همه

🔹 کرج - ۱۷۹ قرمز - ناسالم برای همه

🔹قزوین - ۱۷۱ - قرمز- ناسالم برای همه

🔹 تبریز-۱۸۸- قرمز ناسالم برای همه

🔹 اصفهان - ۱۶۷ - قرمز - ناسالم برای همه

🔹 ارومیه- ۱۳۷- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹 مشهد -۱۲۵- نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

🔹 بجنورد-۱۲۵- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹 اراک - ۱۳۱ - نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹خرم‌آباد- ۱۴۱- نارنجی- ناسالم برای گروههای حساس

🔹قم- ۱۱۶ - نارنجی - ناسالم برای گروههای حساس

آلودگی به علاوه آنفلوآنزا

در این میان آنفولانزا نیز همچنان گریبانگیر مردم است و شیوع ۳۰% عفونت‌های تنفسی نیز گزارش شده است مخصوصاً اینکه بالاترین درصد را کودکان مبتلا به خود اختصاص می‌دهند.

این روایتی است از کل کشور و نمونه‌ای است از شرایط فعلی که آلودگی هوا و هم‌زمانی‌اش با موج سنگین آنفلوآنزا، با بی‌تدبیری‌های چندین ساله در سوخت و خودرو و ... این‌گونه دامنگیر زندگی میلیون‌ها شهروند شده است.

اگر قرار است ثمره وجود وزارتخانه‌ها و انواع کمیته‌ها، این باشد، اساسا همان بهتر که نبودشان را هم تجربه کنیم. احتمالا بدتر از این نخواهد بود‌.