الاخبار: بن سلمان از سوی ترامپ مسئول مذاکره با ایران شد؛ رایزنی مهم عراقچی با مقامات سعودی در فرانسه 

رسانه لبنانی مدعی شده حضور عباس عراقچی در فرانسه هم بیارتباط با این مسئله نیست و وزیر خارجه ایران قرار است در سفر خود به پاریس با مقامهای عالیرتبه سعودی ملاقات کند و در صورت موفقیتآمیز بودن این جلسه، تماسهای ریاض برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن شدت خواهد یافت.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، چند روز بعد از سفر محمدبنسلمان به واشنگتن و دیدار او با دونالد ترامپ، گمانهزنیها در خصوص احتمال شکلگیری مذاکره ایران و ایالات متحده و همچنین حصول یک توافق بر سر برنامه هستهای تهران افزایش یافته است.
روزنامه لبنانی «الاخبار» به نقل از منابع غربی مدعی شد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، مجوز گرفته است تا گفتوگوهایی را برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده آمریکا به منظور دستیابی به توافق بین دو طرف و رسیدن به راهحلی برای نقاط اختلافی در مذاکرات دو جانبه مدیریت کند.
این منابع گفتند که بن سلمان به رئیسجمهور آمریکا گفته است که چنین توافقی برای تضمین ثبات در کل خاورمیانه ضروری است. بن سلمان همچنین نگرانی خود را از اینکه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ممکن است تلاش برای این توافق را مختل کند و به تشدید تنش علیه ایران دست بزند، ابراز کرده است.
به ادعای این گزارش، طرف سعودی پس از پایان سفر بن سلمان به کاخ سفید با ایرانیها تماس گرفته و با آنها بر سر برگزاری یک نشست فوری در سطح بالا طی ۲۴ ساعت آینده در پاریس بین مقامات سعودی و ایرانی توافق کرده است.
این منابع گفتند که بن سلمان در آخرین نشست خود با علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در ریاض، از موضع تهران در قبال ابتکار سعودی در قبال آمریکاییها در مورد توافق با ایران پرسیده بود و لاریجانی پاسخ مثبتی به او داده بود. بنا بر اعلام این منابع، لاریجانی در عین حال تاکید کرده بود که تهران به ویژه پس از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه آن در ژوئن گذشته، قصد دادن امتیاز به طرف مقابل را ندارد.
بر اساس این گزارش، طرف سعودی همچنین با آمریکاییها در مورد اهمیت تفاهم با ایران صحبت و تاکید کرده که این توافق به آشتی با یمن نیز کمک کند. البته این مذاکرات مورد اعتراض تیم آمریکایی حامی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
این منابع گفتند که این اولین بار است که عربستان سعودی در برابر آمریکاییها، نگرانی خود را از ماجراجویی احتمالی رژیم صهیونیستی برای از بین بردن فرصتهای صلح در منطقه را ابراز و تاکید کرده که ثبات در خاورمیانه بدون تفاهم با ایران نمیتواند مستحکم باشد.
به گزارش تابناک، سفر عراقچی در حالی به فرانسه انجام میشود که وی عصر روز یکشنبه دوم آذر در رأس یک هیأت دیپلماتیک وارد مسقط پایتخت عمان شد.
وی در این سفر علاوه بر دیدار و رایزنی با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای، در نشست سالانه مجمع مسقط نیز شرکت کرد.
بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیامی درباره دیدارش با وزیر خارجه ایران منتشر کرد و نوشت: ما بر عمق روابط تاریخی و فرهنگی و اهتمام مستمر در حمایت از زمینههای همکاری میان دو کشور همسایه در عرصههای گوناگون تأکید کردیم.
وی بیان کرد: با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزههای همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینهها تأکید کردیم. همچنین آخرین تحولات در عرصههای منطقهای و بینالمللی از جمله تلاشهای مرتبط با برنامهٔ صلحآمیز انرژی هستهای ایران را بررسی کردیم.
بقائی در خصوص سفر عراقچی به فرانسه گفته است: وزیر امور خارجه بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاحهای شیمیایی در هلند، بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.
به گفته بقائی، در این سفر موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقهای و بینالمللی مطرح و بحث خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشورمان از جمله در خصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هستهای و سایر موضوعات مهم بینالمللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفتوگو با طرف فرانسوی، برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران استفاده خواهد شد.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای در خصوص این سفر اعلام کرده است که این نشست «فرصتی» خواهد بود تا از ایران بخواهد همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «این دیدار فرصتی خواهد بود که از ایران بخواهیم به تعهدات خود در برابر آژانس عمل کند و هرچه سریعتر همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.»
به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه سهشنبه ۲۷ آبان در کاخ سفید و در حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی که به واشنگتن سفر کرده است، گفت: «فکر میکنم ما در از بین بردن ظرفیت هستهای ایران کار بزرگی انجام دادهایم.»
ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایران مدعی شد: «فکر میکنم آنها بهشدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم و ما با آنها در حال گفتوگو هستیم و یک روند را آغاز کردهایم، و خوب خواهد بود اگر توافقی با ایران حاصل شود.»
بن سلمان هم در این خصوص گفت: «ما تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق بین ایالات متحده آمریکا و ایران انجام خواهیم داد و معتقدیم که داشتن یک توافق خوب برای آینده ما نیز خوب است و ایران نیز خواستار توافق است.»
به گزارش تابناک، موضوع نامه «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ایران به «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان همزمان با سفر «بن سلمان» به آمریکا این گمانه را ایجاد کرده بود که ایران پیامی به آمریکا از این طریق ارسال خواهد کرد.
طبق گزارش خبرگزاری عربستان (واس)، این پیام در جریان دیدار «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت ایران با «عبدالعزیز بنسعود بننایف بنعبدالعزیز» وزیر کشور عربستان، به طرف عربستانی تحویل داده شد.
خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده که ایران از عربستان سعودی خواسته است تا ایالات متحده را برای احیای مذاکرات متوقفشدۀ هستهای متقاعد کند.
به ادعای این رسانه این درخواست نشاندهندۀ نگرانی تهران از احتمال تکرار حملات هوایی اسرائیل و تشدید مشکلات اقتصادی آن است، دو منبع منطقهای مطلع از موضوع گفتند.
یک روز پیش از سفر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، به کاخ سفید در اوایل همین هفته، رسانههای ایرانی و سعودی روز دوشنبه گزارش دادند که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، نامهای به ولیعهد عربستان ارسال کرده است.
به گفتۀ این منابع، پزشکیان در نامه خود گفته است که ایران «به دنبال تقابل نیست»، خواهان همکاری عمیقتر منطقهای است و همچنان «در صورت تضمین حقوق خود، برای حلوفصل اختلاف هستهای از طریق دیپلماسی باز است».
از طرف دیگر، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یک شنبه ۲۵ آبان در حاشیه کنفرانس بینالمللی حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: ما ابتکاراتی در حوزه مذاکرات داریم، اما به شرطی که این اقدامات در جهت منافع و حفظ حقوق مردم ایران باشد.