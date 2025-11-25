میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعطیلی تمام مدارس و دورکاری ادارات در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی و دورکاری ادارات و نهاد‌های دولتی در روز چهارشنبه به دلیل همزمانی شیوع آنفلوانزا و آلودگی هوا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۲۴۹
| |
794 بازدید
به گزارش تابناک، منصور شیشه‌فروش در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اصفهان از غیرحضوری شدن تمامی مقاطع تحصیلی و دورکاری گسترده در استان اصفهان خبر داد و گفت: این تصمیم‌ها به‌دنبال هشدار سطح نارنجی برای قطع زنجیره بیماری آنفلوانزا و شرایط آلودگی هوا در روز چهارشنبه، پنجم آذرماه اتخاذ شده است.

وی با اشاره به مصوبه ستاد مدیریت بحران استان اصفهان افزود: بر این اساس، تمامی ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانک‌ها و بیمه‌ها به‌جز مراکز امدادی، درمانی، خدمات‌رسان و شعب بانک‌های کشیک، در روز چهارشنبه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد:همچنین تمامی مقاطع تحصیلی زیرنظر آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی، مهدکودک‌ها و مراکز آموزش استثنایی در سطح استان تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری تعطیل خواهند بود.

شیشه‌فروش از مردم درخواست کرد با رعایت اصول بهداشت فردی، کاهش حضور در اماکن شلوغ و استفاده از ماسک، در کنترل و بهبود شرایط همکاری لازم را داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به پایش واحد‌های صنعتی گفت: ۱۰ تیم عملیاتی به صورت روزانه واحد‌های صنعتی و کارگاهی را پایش می‌کنند و از ابتدای آبان‌ماه تاکنون با انجام ۱۳۴۰ بازدید، ۲۷۸ اخطار صادر و ۷۷ کارگاه به دلیل عدم رعایت الزامات کاهش آلودگی هوا تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.

برچسب ها
اصفهان آلودگی هوا هوای ناسالم مدارس تعطیلی ادارات دورکاری
