تشدید فشار «گروسی» همزمان با سفر عراقچی به فرانسه؛ احیای همکاری ایران با آژانس در رأس مذاکرات پاریس؟

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی امروز (سهشنبه) در اظهاراتی بدون اشاره به همکاری همیشگی ایران با دیدهبان هستهای سازمان ملل گفت: ما خواهان آن هستیم که بهطور کامل با ایران تعامل مجدد داشته باشیم تا بتوانیم فعالیتهای بازرسی از سایتها و تأسیسات هستهای آن را از سر بگیریم.
اظهارات گروسی در مانیل پس از آن مطرح میشود که شورای حکام آژانس جمعه گذشته با صدور قطعنامهای از ایران خواست «فورا» درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده شفافسازی کند و به بازرسان آژانس اجازه دهد از تاسیسات اتمی که هدف حمله اسرائیل و آمریکا قرار گرفت بازدید کنند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری خود در روز یکشنبه ۲ آذر در این زمینه گفته بود آمریکا جایی برای اعتماد باقی نگذاشته است. او همچنین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران را لکه ننگی بر دامن بانیان و حامیان آن نامیده بود.
بقایی گفت: «قطعنامه شورای حکام خلاف رویههای آژانس و شورای امنیت است و به جای اینکه مشکل را حل کند، باعث پیچیدهترشدن اوضاع میشود.»
ایران در واکنش به این قطعنامه بار دیگر تاکید کرد توافقی که در قاهره با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به دست آمد «منتفی و پایانیافته» است.
اسماعیل بقائی در این خصوص گفته است: ایران رسماً اعلام کرده است که هرگونه عمل خلاف قانون طرفهای مقابل، تفاهم قاهره را کانلمیکن میکند و این تفاهم اکنون فاقد اعتبار است.
وی افزود: ایران طبق تعهدات خود در انپیتی، اما با چارچوبی که قانون مجلس شورای اسلامی مشخص کرده است به تعاملات با آژانس انرژی اتمی ادامه میدهد و نیازی به میانجی ندارد.
عراقچی و گروسی، ۱۸ شهریور بعد از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن، در نشستی در پایتخت مصر بر سر «شیوه نامه» نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هستهای ایران به توافق رسیده بودند.
بعد از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن، و متعاقب تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، تهران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به تاسیساتی را که اسرائیل و آمریکا به آن حمله کردند، نداده است.
بر اساس، قانون «الزام دولت ایران به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» که یک روز پس از آتشبس با اسرائیل در مجلس تصویب شد، دولت ایران برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید از شورای عالی امنیت ملی مجوز بگیرد.
از طرف دیگر درخواست گروسی در حالی مطرح میشود که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که اکنون در هلند به سر میبرد، قرار است فردا چهارشنبه پنجم آذر درباره برنامه هستهای با ژاننوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در پاریس گفتوگو کند.
وی پس از تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بهشدت از فرانسه، آمریکا، بریتانیا و آلمان انتقاد کرده بود.
ایران اعلام کرده که در حال حاضر فعالیتهای غنیسازی در تاسیسات آسیب دیده متوقف است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران گفته بود که «با توجه به آسیبهایی که به فرایندهای هستهای ایران وارد شده»، ایران در حال حاضر قادر به انجام غنیسازی اورانیوم نیست.
اما کشورهای غربی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ادعای نگرانی از غنیسازی اورانیوم با درصد بالا خواهان بازدید از این تاسیسات هستند.
ایران بارها گفته است که به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، اما آمریکا به دنبال غنیسازی صفر است که «به هیچوجه» پذیرفته نیست.
دونالد ترامپ اخیرا به شبکه سیبیاس آمریکا گفت که ایران به دنبال توافقی با آمریکا است.
به گزارش تابناک، سفر عراقچی در حالی به فرانسه انجام میشود که وی عصر روز یکشنبه دوم آذر در رأس یک هیأت دیپلماتیک وارد مسقط پایتخت عمان شد.
وی در این سفر علاوه بر دیدار و رایزنی با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای، در نشست سالانه مجمع مسقط نیز شرکت کرد.
بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیامی درباره دیدارش با وزیر خارجه ایران منتشر کرد و نوشت: ما بر عمق روابط تاریخی و فرهنگی و اهتمام مستمر در حمایت از زمینههای همکاری میان دو کشور همسایه در عرصههای گوناگون تأکید کردیم.
وی بیان کرد: با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوندهای تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزههای همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینهها تأکید کردیم. همچنین آخرین تحولات در عرصههای منطقهای و بینالمللی از جمله تلاشهای مرتبط با برنامهٔ صلحآمیز انرژی هستهای ایران را بررسی کردیم.
بقائی در خصوص سفر عراقچی به فرانسه گفته است: وزیر امور خارجه بعد از شرکت در اجلاس سالانه سازمان منع سلاحهای شیمیایی در هلند، بنا به دعوت همتای فرانسوی عازم پاریس خواهد شد.
به گفته بقائی، در این سفر موضوعات دوجانبه از جمله وضعیت تبعه ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری و نیز تحولات منطقهای و بینالمللی مطرح و بحث خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با سایر کشورها بر مبنای احترام متقابل و استفاده از هر فرصتی برای بیان صریح مواضع و مطالبات کشورمان از جمله در خصوص جنایات مستمر رژیم صهیونیستی در فلسطین و لبنان، موضوع هستهای و سایر موضوعات مهم بینالمللی، تصریح کرد که در خلال این سفر و در گفتوگو با طرف فرانسوی، برای تبیین مواضع جمهوری اسلامی و طرح مطالبات مشروع ملت ایران استفاده خواهد شد.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای در خصوص این سفر اعلام کرده است که این نشست «فرصتی» خواهد بود تا از ایران بخواهد همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «این دیدار فرصتی خواهد بود که از ایران بخواهیم به تعهدات خود در برابر آژانس عمل کند و هرچه سریعتر همکاری با این نهاد را از سر بگیرد.»
به گزارش تابناک، این سفر در حالی انجام شد که ایران از طریق عربستان نامهای را به آمریکا ارسال کرد.
این نامه پیش از سفر «محمد بن سلمان» به آمریکا ا در جریان دیدار «علیرضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت ایران با «عبدالعزیز بنسعود بننایف بنعبدالعزیز» وزیر کشور عربستان، به طرف عربستانی تحویل داده شد.
در خصوص محتوای نامه، خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده که ایران از عربستان سعودی خواسته است تا ایالات متحده را برای احیای مذاکرات متوقفشدۀ هستهای متقاعد کند.
به ادعای این رسانه این درخواست نشاندهندۀ نگرانی تهران از احتمال تکرار حملات هوایی اسرائیل و تشدید مشکلات اقتصادی آن است، دو منبع منطقهای مطلع از موضوع گفتند.
به گفتۀ این منابع، پزشکیان در نامه خود گفته است که ایران «به دنبال تقابل نیست»، خواهان همکاری عمیقتر منطقهای است و همچنان «در صورت تضمین حقوق خود، برای حلوفصل اختلاف هستهای از طریق دیپلماسی باز است».
احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در خصوص این نامه گفته بود: ممکن است محتوای نامه آقای پزشکیان به ترامپ درخواست کاهش فشار از ایران در شورای حکام و اصرار نکردن بر اسنپبک و قطعنامهها باشد. احتمالاً در آن نامه بر نیاز به یک صلح جامع تأکید شده است؛ به همین دلیل است که ترامپ میگوید ایران به توافق علاقه دارد.
وی گفت: با توجه به اظهارات ترامپ و بنسلمان، برداشت من این است که ممکن است در آن نامه درخواست کاهش فشار در شورای حکام و ارجاع این پرونده از سوی شورای حکام در اسفندماه به شورای امنیت مسائلی مطرح شده باشد یا به موضوع صلح، ثبات و امنیت کشتیرانی در منطقه اشاره شده باشد.
همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس و دبیرکل حزب مردمسالاری، گفته است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، پیام آمادگی کشور برای مذاکره با آمریکا را از طریق محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، به دونالد ترامپ رسانده است.
کواکبیان تاکید کرد: «محتوای پیام این بود که ما حاضر هستیم بنشینیم و با هم صحبت کنیم؛ نه صحبتی که از سر تسلیم باشد یا با دیکته کردن مواضع طرف مقابل همراه باشد. این پیام با اجازه رهبری ارسال شد و بلافاصله ترامپ واکنش مثبت نشان داد.»
وی افزود: «این پیام تاثیرگذار بود و ترامپ اعلام کرد که برنامهریزی برای مذاکرات را آغاز میکنیم. قرائن نشان میدهد ایران به دنبال جنگ نیست.»
همچنین عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز یک شنبه ۲۵ آبان در حاشیه کنفرانس بینالمللی حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع در مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: ما ابتکاراتی در حوزه مذاکرات داریم، اما به شرطی که این اقدامات در جهت منافع و حفظ حقوق مردم ایران باشد.