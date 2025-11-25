توقیف خودروهای متخلف از طرح زوج و فرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ فیروز کشیر، گفت: امروز، سه شنبه چهارمین روز است که طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا میشود و در پی آن شاهد کاهش ترافیک تهران در اکثر معابر تا این لحظه بودهایم.
وی افزود: براساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا میشود و مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه بفروش نمیرسد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت ادامه داد: اگر رانندهای در این زمینه تخلف انجام دهد، جریمه میشود. همچنین در برخی میادین اصلی پلیس راهور حضور دارد و توقیف ساعتی خودروهایی که به صورت غیرمجاز وارد طرح میشوند، نیز انجام میشود و برحسب شرایط خودروها چند ساعتی توقیف میشوند.
کشیر گفت: تردد خودروهای سنگین در پایتخت ممنوع است؛ اما خودروهای حامل سوخت و مواد غذایی و دارویی اجازه تردد دارند.