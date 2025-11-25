میلی صفحه خبر لوگو بالا
توقیف خودروهای متخلف از طرح زوج و فرد

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت از اجرای طرح توقیف ساعتی خودروهایی که به صورت غیرمجاز وارد طرح طرح زوج و فرد می‌شوند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۸۷
| |
432 بازدید
|
۲
توقیف خودروهای متخلف از طرح زوج و فرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ فیروز کشیر، گفت: امروز، سه شنبه چهارمین روز است که طرح زوج و فرد از درب منزل اجرا می‌شود و در پی آن شاهد کاهش ترافیک تهران در اکثر معابر تا این لحظه بوده‌ایم.

وی افزود: براساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می‌شود و مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه بفروش نمی‌رسد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور پایتخت ادامه داد: اگر راننده‌ای در این زمینه تخلف انجام دهد، جریمه می‌شود. همچنین در برخی میادین اصلی پلیس راهور حضور دارد و توقیف ساعتی خودرو‌هایی که به صورت غیرمجاز وارد طرح می‌شوند، نیز انجام می‌شود و برحسب شرایط خودرو‌ها چند ساعتی توقیف می‌شوند.

کشیر گفت: تردد خودرو‌های سنگین در پایتخت ممنوع است؛ اما خودرو‌های حامل سوخت و مواد غذایی و دارویی اجازه تردد دارند.

آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
گزارش خطا
ali
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
توقفیف بدون دلیل موجه غیرقانونی است- دلیل الودگی تهران نه خودرو ها الزاما ان هم سواری بلکه مازوت سوزی نیروگاه و کارخانه های اطراف شهر هستند البته خوب است سری به حاشیه ازاد راه تهران به ساوه حد فاصل عوارضی تا حوالی زباط کریم بزیند بابت زباله سوزی چه دود دمی ایجاد می شود!
کریمی فرد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
فقط مردم خوب مواخذه میشن،طفلی ما مردم از دست مدیر نا کار امدی که هنوز نتونسته این وضعیت رومدیریت کنه
