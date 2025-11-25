نادر قلی ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با مصوبه دولت مبنی بر واردات چند قلم کالای اساسی بدون منشاء ارز، اظهار کرد: در سال جاری مقرر شد که 11.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت 28 هزار و 500 تومان در قانون بودجه صورت بگیرد تا بتوانیم نیازهای دارویی، تجهیزات پزشکی و کالاها و محصولات اساسی و نهاده های دامی و کشاورزی را وارد کشور کنیم و اثرات آن را در سفره مردم شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ یکم آذر ماه دولت مصوبه ای را به اجرا گذاشته که اجازه واردات با نرخ آزاد را به استانهای شمالی، شرقی و غربی داده است، گفت: با این اقدام دولت، در حقیقت شرایطی ایجاد می شود که نرخ ارز ترجیحی تحت تاثیر نرخ آزاد برای واردات محصولات اساسی قرار خواهد گرفت.

ابراهیمی تصریح کرد: دولت با این تصمیم مسیر آزادسازی کالاهای اساسی را باز می کند و این موضوع مورد تایید کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مجلس نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه باید به شکل حساب شده دولت برای مدیریت بازار اقدام می کرد، تصریح کرد: دولت به جای این اقدام، باید نظارت بر بازار و اختصاص ارز ترجیحی که برای خرید محصولاتی چوون برنج، روغن، شکر و محصولات پروتئینی را تشدید کند تا اثراتش را در سفره مردم نشان دهد.

ابراهیمی گفت: با این مصوبه مجلس کالای خریداری شده با ارزترجیحی و ارز آزاد با هم مخلوط خواهد شد و هیچ کس قادر نخواهد بود بازار را رصد و ارزیابی کند و مردم متضرر خواهند شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس درخواست لغو این مصوبه را دارد، تصریح کرد: باید تنظیم بازار به گونه ای باشد که نقش خود را برای تامین کالاهای دارویی و خوراکی به شکل مثبت ایفا کند.