میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ابراهیمی در گفتگو با تابناک:

واردات با نرخ آزاد بازار کالا‌های اساسی را غیر قابل کنترل می‌کند / مخالفت مجلس با مصوبه دولت برای واردات کالا‌ها بدون منشاء ارز

کد خبر: ۱۳۴۲۱۸۲
| |
1236 بازدید
|
۶

واردات با نرخ آزاد بازار کالا‌های اساسی را غیر قابل کنترل می‌کند / مخالفت مجلس با مصوبه دولت برای واردات کالا‌ها بدون منشاء ارز

نادر قلی ابراهیمی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با مصوبه دولت مبنی بر واردات چند قلم کالای اساسی بدون منشاء ارز، اظهار کرد: در سال جاری مقرر شد که 11.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی با قیمت 28 هزار و 500  تومان در قانون بودجه صورت بگیرد تا بتوانیم نیازهای دارویی، تجهیزات پزشکی و کالاها و محصولات اساسی و نهاده های دامی و کشاورزی را وارد کشور کنیم و اثرات آن را در سفره مردم شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه در تاریخ یکم آذر ماه دولت مصوبه ای را به اجرا گذاشته که اجازه واردات با نرخ آزاد را به استانهای شمالی، شرقی و غربی داده است، گفت: با این اقدام دولت، در حقیقت شرایطی ایجاد می شود که نرخ ارز ترجیحی تحت تاثیر نرخ آزاد برای واردات محصولات اساسی قرار خواهد گرفت.

واردات با نرخ آزاد بازار کالا‌های اساسی را غیر قابل کنترل می‌کند / مخالفت مجلس با مصوبه دولت برای واردات کالا‌ها بدون منشاء ارز

ابراهیمی تصریح کرد: دولت با این تصمیم مسیر آزادسازی کالاهای اساسی را باز می کند و این موضوع مورد تایید کمیسیون کشاورزی و نمایندگان مجلس نیست.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه باید به شکل حساب شده دولت برای مدیریت بازار اقدام می کرد، تصریح کرد: دولت به جای این اقدام، باید نظارت بر بازار و اختصاص ارز ترجیحی که برای خرید محصولاتی چوون برنج، روغن، شکر و محصولات پروتئینی را تشدید کند تا اثراتش را در سفره مردم نشان دهد.

ابراهیمی گفت: با این مصوبه مجلس کالای خریداری شده با ارزترجیحی و ارز آزاد با هم مخلوط خواهد شد و هیچ کس قادر نخواهد بود  بازار را رصد و ارزیابی کند و مردم متضرر خواهند شد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مجلس درخواست لغو این مصوبه را دارد، تصریح کرد: باید تنظیم بازار به گونه ای باشد که نقش خود را برای تامین کالاهای دارویی و خوراکی به شکل مثبت ایفا کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کالاهای اساسی مجلس مصوبه دولت ارز ترجیحی ارز آزاد
آبروی تأمین اجتماعی به حراج گذاشته شد/ ​سلامت بازنشستگان، قربانی بی‌مسئولیتی سالاری!
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
از هشدار مجلس تا سکوت وزارت رفاه/ آقای میدری، آبان گذشت و کالابرگ به سفره مردم نرسید
پیش‌بینی شوک جدید قیمت‌ها در بازار
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
6
پاسخ
برنج هندی طبیعت چهار ماه در فروشگاه های زنجیره ای شیراز موجود نیست.. فقط ایرانی موجوده که توان خرید ندارم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
11
پاسخ
مثل اینکه دولت عمدا برای معیشت مردم مشکل درست می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
7
پاسخ
رای بدید مردم...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
6
پاسخ
واقعا پزشکیان و دولتش، شمشیر از رو برروی ملت کشیده اند، این رییس جمهور چی از جان ملت بدبخت ایران میخواهد؟ بخدا فلج روحی و فکری و جسمی و اقتصادی شدیم ازبس که پزشکیان گرانیهای سنگین برسر ما مردم آوار کرده است
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
4
پاسخ
واردات با نرخ بازار آزاد و کنار گذاشتن بانک مرکزی و سپردن کار به فعلان اقتصادی کار بسیار بزرگی خواهد بود .
هم اکنون ریش و قیچی در دست بانک مرکزی است و به هیچ عنوان حاضر به تخصیص ارز نمی باشد و اگر هم تخصیص ارز دهد ، گرفتن ارز از بانک عامل هم خود داستان جدا دارد .
بانک مرکزی تبدیل به یک سد بزرگ برای فعالان اقتصادی شده است .
ما حاضریم که ارز بازار آزاد باشد ولی براحتی و بدون پیچ خم های اداری و پرداخت رشوه در اختیار فعلان اقتصادی قرار گرفته شود
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
مجلس در رأس همه امور است . امیدوارم مجلس از سیاست دوری کند و به قول امام در رأس امور باشد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۳ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005dA6
tabnak.ir/005dA6