سخنان تند عراقچی علیه اسرائیل و آمریکا در قلب اروپا

«سید عباس عراقچی» با بیان این که «در جهان امروز زورگویی نظامی جای قانون را گرفته است»، اظهار کرد: ما خواهان تحقیقات از کشور‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در تجهیز رژیم صدام در استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم ایران نقش داشتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سی‌امین نشست دولت‌های عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه هلند در بخشی از سخنان خود با اشاره به استفاده رژیم صهیونیستی از بمب‌های خوشه‌ای علیه مردم لبنان گفت: در دو سال گذشته اسرائیل با مصونیت کامل به نسل کشی در اراضی اشغالی مشغول بود و به چندین کشور حمله کردند.

وی گفت: در جهان امروز زورگویی نظامی جای قانون را گرفته است.

عراقچی ادامه داد: حملات اسرائیل و آمریکا به ایران نه تنها ناقض منشور سازمان ملل بلکه ضربه شدید به قوانین بین‌المللی و معاهده ان‌پی‌تی است.

وی با بیان این که «کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی باید بدون زور و فشار سیاسی از سوی برخی از کشور‌ها به کار خود ادامه دهد»، گفت: رژیم اسرائیل باید عضو این کنوانسیون باشد و تحت بازرسی‌های مشخص آن قرار بگیرد.

