میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پول فیلترشکن‌ها در جیب چه کسانی است؟!

چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش در فروش ابزارهای مختلف حاکم بعد دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی پی ان‌ها ذینفع هستند؟
کد خبر: ۱۳۴۲۱۵۶
| |
313 بازدید
|
۱
پول فیلترشکن‌ها در جیب چه کسانی است؟!

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور (فیلترشکن‌ها) موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امروز سه‌شنبه(چهارم آذرماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها) در دستور کار قرار گرفت و تقاضای این تحقیق و تفحص با (۱۹۸) رای موافق، (۸) رای مخالف و (۲) رای ممتنع از (۲۲۳) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محورهای این تحقیق و تفحص به این شرح است:

۱. نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟

۲. با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟ چه نامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده‌اید؟
 
۳. داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیرقابل نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح است عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟

۴. چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره‌برداری و سوءاستفاده دشمنان اجرا می‌شود؟

۵. چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش در فروش ابزارهای مختلف حاکم بعد دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی پی ان‌ها ذینفع هستند؟

۶. با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن فروشی سهم درآمد چگونه است؟ طرف‌های ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟ چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم می‌رسد انجام شده است؟

۷. مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه‌های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟

۸. دستگاه‌های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟
 ۹. با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیای فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟

۱۰. برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده‌اید؟

۱۱. با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فیلترشکن مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص پول ترافیک مصرفی
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گزارش تفحص از علل ناکارآمدی خودروسازان در مجلس
دلایل مجلس برای تفحص از وزارت جهاد/ 12 عاملی که کار دست وزیر جهاد داد!
۱۲ دلیل مجلس برای تفحص از سازمان حفاظت محیط زیست
تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بانک‌های متخلف در کمیسیون عمران مجلس
ظریف برای پاسخ به سؤال دو نماینده به مجلس می‌رود
احتمال رشد چشمگیر گردش مالی در بازار نجومی فیلترشکن در ایران!
سازمان سنجش به مجلس: بفرمایید تحقیق و تفحص!
جزئیات تفحص مجلس از سازمان شیلات/هفته آینده؛ تعیین اعضای هیئت‌رئیسه
تحقیق و تفحص خطرناک مجلس از فدراسیون فوتبال
اعتماد را به بورس باز خواهیم گرداند
گزارش تفحص از خودروسازان در مجلس قرائت می‌شود
جزییات گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان
تحقیق و تفحص از بورس در مجلس کلید خورد
چه قوانینی راجع به اختیارات مجلس درباره «تحقیق و تفحص» وجود دارد؟
ذره بین مجلس بر «دخل و خرج» سازمان اوقاف و امور خیریه با تحقیق و تفحص
مراقب فیلترشکن‌ها باشید
تصویب سه تقاضای تحقیق و تفحص در دستور کار مجلس
آغاز تحقیق‌و‌تفحص از سوانح‌هوایی اخیر در مجلس
ارئه بخش نخست گزارش تفحص از دانشگاه آزاد
ارائه طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
با همه اینها چرا دولت از رفع فیلتر حرف یا اقدامی انجام نمیدهد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۶ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۳ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۸ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005d9g
tabnak.ir/005d9g