نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور (فیلترشکنها) موافقت کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، امروز سهشنبه(چهارم آذرماه) جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانههای مدیریت گذرگاه دادههای کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکنها) در دستور کار قرار گرفت و تقاضای این تحقیق و تفحص با (۱۹۸) رای موافق، (۸) رای مخالف و (۲) رای ممتنع از (۲۲۳) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محورهای این تحقیق و تفحص به این شرح است:
۱. نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ چه برنامهای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف ۷۰ درصد ترافیک داخلی دارید؟
۲. با توجه به مصوبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی چه میزان از دادههای شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و میگیرد؟ چه میزان از دادهها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی میشود؟ چه نامی برای حکمرانی مناسب کلان دادهها انجام دادهاید؟
۳. دادهها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیرقابل نظارت توسط مراجع ذیصلاح است عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانهها و نرمافزارها تبادل میشود؟
۴. چه تدابیری از سوی دستگاههای حاکمیت دولتی برای حفاظت از دادهها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهرهبرداری و سوءاستفاده دشمنان اجرا میشود؟
۵. چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش در فروش ابزارهای مختلف حاکم بعد دور زدن سامانههای امنیت داده از قبیل نرمافزارهای موسوم به فیلترشکن و وی پی انها ذینفع هستند؟
۶. با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن فروشی سهم درآمد چگونه است؟ طرفهای ذینفع فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی میرود؟ چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم میرسد انجام شده است؟
۷. مبنای قیمت گذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینههای ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟
۸. دستگاههای همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده در این فضای فیلترشکن فروشی دارند؟
۹. با تخلفات اشخاص و ماموران دولتی ذینفع در مافیای فروش فیلترشکن چه برخوردی صورت گرفته است؟
۱۰. برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح دادههای اینترنتی و کاهش هزینههای خانوارها در بهرهگیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام دادهاید؟
۱۱. با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به دادهها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکنهای خارجی چه اقداماتی انجام دادهاید؟