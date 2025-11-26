وقتی برای اولینبار النترا 2025 را میبینی، قبل از اینکه درباره موتور، گیربکس یا کیفیت رانندگی سؤال کنی، ممکن است یک چیز درجا توی ذوقت بزند: طراحی جلوی خودرو. راستش را بخواهید من هیچوقت قیافهاش را جدی نگرفتم؛ انگار یک قورباغه دهنگشاد است که تصمیم گرفته وسط اتوبانهای شلوغ ایران ژست اسپرت بگیرد! این ترکیب خطهای تیز و چراغهای کشیده و جلوپنجرهای که بیش از حد ادای آیندهنگری را در میآورد، شاید در نگاه اول جذاب باشد اما شکی نیست که همه پسند نیست و هر کسی را جذب نمیکند. ولی خب، طراحی فقط ظاهر ماجراست… پشت این چهره عجیب قرار است یک سدان جمعوجور اقتصادی قرار بگیرد که قرار بود نسخه بهروز شده النترا شناختهشده باشد.
به گزارش تابناک؛اگر واردکنندگان ایرانی نگویند «این موتور 1.5 لیتری توربو است» انگار چیزی کم دارند! در حالی که وقتی منابع معتبر جهانی مثل TopGear یا CarAndDriver را چک میکنید، حتی یک اشاره به موتور 1.5 لیتری برای مدل 2025 وجود ندارد. هیوندای در بازارهای اصلی موتورهای 1.6 لیتری تنفسطبیعی، 2 لیتری و نسخه هیبرید را عرضه میکند و اصلاً هیچ اثری از این 1.5 لیتری که در ایران معرفی کردهاند دیده نمیشود. این یکی از همان تناقضهایی است که سالهاست واردکنندگان ایرانی برای مصرفکننده میسازند؛ موتوری ناآشنا، بدون پشتوانه جهانی، بدون دیتاشیت رسمی، و بدون اینکه بدانیم این پیشرانه دقیقاً از کجا سروکلهاش پیدا شده. در حالی که موتور 2 لیتری معرفیشده در بازارهای جهانی 147 اسببخار قدرت دارد و نسخه هیبریدی ترکیبی نزدیک به 139 اسب تولید میکند، هیچ اطلاعات دقیق و معتبری درباره نسخه 1.5 لیتری ارائهشده در ایران وجود ندارد. نه نموداری منتشر شده، نه تست رسمی، نه عدد دقیقی از گشتاور یا حتی نوع توربو. فقط یک جمله تکراری: «موتور جدید 1.5 لیتری مخصوص بازار ایران». مشخص نیست این «اختصاصیسازی» از چه زمانی مد شده، اما میدانیم که نتیجهاش همیشه یک چیز است: مصرفکننده ایرانی باید نقش آزمایشگاه سیار را بازی کند. این وسط گیربکس 6 سرعته اتوماتیک باز هم بخشی از داستان است؛ نرم کار میکند اما از آن گیربکسهایی است که نه واقعاً اسپرت است، نه اقتصادی. فقط میخواهد کار را راه بیندازد. تعلیق هم همان حالت قدیمی النتراست؛ کمی خشکتر از رقبا اما قابلقبول، با تمایل به کوبیدن روی دستاندازها. کیفیت کابین بهتر از کرهایهای قدیم اما پایینتر از چیزی است که باید در یک مدل 2025 ببینیم. متریال خوب است ولی هنوز پلاستیک خشک در بخشهایی خودش را نشان میدهد، نمایشگر خوب است اما نه استثنایی، و ارگونومی همان نتونیمقدم بین سنت و مدرنیته مانده.
به دلیل اینکه هنوز فرصت نشستم پشت فرمان این مدل را نداشتم، تجربه رانندگی را از معتبرترین منبعی که تست کرده نقل میکنم: TopGear. طبق بررسی آنها، النترا جدید در جادهها رفتار آرام و قابلپیشهبینی دارد. فرمان، آنقدرها که طراحی تهاجمی بدنه وعده میدهد تیز نیست؛ بیشتر بر راحتی تمرکز دارد و حس یک خودرو معمولی خانوادگی را القا میکند. شتاب خوب است اما هیجانانگیز نیست، هندلینگ قابلاعتماد است اما اسپرت نیست، ترمزها دقیقاند اما فوقالعاده نه. در مجموع، TopGear آن را «یک سدان منطقی برای آدمهایی که دنبال دردسر نیستند» توصیف میکند. چیزی که در ایران با موتور نامعلوم 1.5 لیتری احتمالاً کمی متفاوتتر و شاید حتی ضعیفتر هم باشد. مهمتر اینکه TopGear روی یک نکته تأکید کرده: این خودرو برای رانندگی روزمره طراحی شده نه هیجانطلبی؛ حرفی که در ایران با این همه مانور تبلیغاتی درباره «نسل جدید قدرت و توربو» کمی خندهدار به نظر میرسد.
در بازار جهانی، تفاوت نسخهها کاملاً مشخص است اما در ایران طبق معمول همهچیز تبدیل شده به «انتخاب واردکننده». مثلاً سانروف در یک سری هست و در یک سری نیست، صفحه نمایش بزرگ فقط در بعضی نسخهها میآید، آپشنهایی مثل رادار نقطه کور، سیستم نگهداری بین خطوط، شارژر بیسیم و حتی نوع چراغ جلو هرجا که واردکننده صلاح بداند ارائه میشود. اینجاست که بازار خاکستری ایران بار دیگر خودش را نشان میدهد. شاید دو مالک کنار هم بایستند و هر دو بگویند «النترا 2025 داریم»، اما یکی از آنها نصف امکانات دیگری را ندارد. این تفاوتگذاری غیرشفاف باعث شده قیمتها نهتنها غیرمنطقی بالا برود بلکه اصلاً معیار درست و حسابی برای ارزشگذاری هم وجود نداشته باشد.
یکی از عجیبترین بخشهای ماجرا همین ادعا درباره موتور 1.5 لیتری است. وقتی میدانیم هیچ منبع جهانی چنین موتوری را برای النترا 2025 معرفی نکرده، وقتی دیتاشیت رسمی چیزی نمیگوید، وقتی حتی خود هیوندای اشارهای نکرده، این سؤال منطقی شکل میگیرد که این موتور دقیقاً از کجا آمده؟ چرا روی خودرو نصب شده؟ و چرا باید مشتری ایرانی اولین گروهی باشد که باید نتیجه این «اختصاصیسازی» را ببیند؟ اینجا مشکل فقط موتور نیست، مشکل همان بیماری قدیمی صنعت خودرو ایران است؛ نبود شفافیت. همانطور که سالهاست خودروهایی وارد کشور شدهاند که هیچ ردی از آنها در سایت رسمی شرکت مادر پیدا نمیشود، مشخصات نصفهنیمه ارائه میشود و مصرفکننده مجبور است به شنیدهها و حرفهای واردکننده اعتماد کند. نتیجه؟ همان چیزی که بارها دیدهایم: مصرفکننده میشود قربانی آزمون و خطا.
النترا 2025 در اصل یک سدان شهری معقول است؛ طراحیاش سلیقهای است، کابینش خوب است، تکنولوژیهایش قابل قبولاند و تجربه رانندگیاش طبق گفته TopGear آرام و منطقی است. اما نسخهای که در ایران معرفی شده با آن موتور 1.5 لیتری عجیب، با آپشنهای نامشخص، با اطلاعات ناقص و با بازی همیشگی واردکنندگان، عملاً تبدیل شده به یک معادله عجیب که هیچکس نمیتواند دربارهاش بهطور قطعی نظر بدهد. مشکل بازار ایران این است که حتی یک ماشین استاندارد جهانی هم وقتی پا به خاک ایران میگذارد تبدیل به موجودی ناشناخته میشود؛ موجودی که هیچکس دقیق نمیداند از کجا آمده، چرا اینطوری شده و چه چیزی پنهان پشت پردهاش است.
مشتری ایرانی باز هم میماند وسط یک بازی پیچیده، بدون اطلاعات دقیق، بدون شفافیت و بدون اینکه بداند دقیقاً برای چه چیزی پول میدهد. و نهایتاً باید گفت: النترا 2025 شاید در ذات خودش یک سدان خوب و قابل اعتماد باشد، اما نسخهای که در ایران عرضه میشود بیشتر شبیه همان قورباغه دهنگشادی است که واردکنندهها هر جور دلشان بخواهد رنگش میزنند و میگویند «این همان هیوندای اصلی است».
راستی قبل از اینکه کامنت بگذارید من خوب میدانم این النترا های وارداتی ایران برای بازار چین است فقط منتظرم ببینم وارد کننده جرات دارد بگوید که خودرو مخصوص بازار چین را میخواد با قیمت نسخه بازار اصلی در پارکینگ خریدار ایرانی فرو کند یا نه !!!!