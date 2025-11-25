موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: متاسفانه در چند روز اخیر شاهد طرح شایعاتی در فضای مجازی هستیم مبنی بر اینکه گویا قرار است از خرید با کارتخوانها مالیات گرفته شود. در ابتدا، لازم است که این شایعه را به شدت تکذیب کنیم؛ اساساً طرح هیچگونه مالیات جدیدی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از تحلیل بازار، وی ادامه داد: موضوع به اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی برمیگردد. برخی از فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات را از خریداران خود دریافت میکنند، اما مطمئناً آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند.
موحدی بکنظر توضیح داد: برای رفع مشکلات اینچنینی، از اول دی ماه سال ۱۴۰۴، طبق مفاد آییننامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۷ این قانون، برخی از فعالان اقتصادی مربوط به ارائه غذا و خوراک (که عمدتاً شامل رستورانهای لوکس میشوند) موظف هستند همزمان با صدور صورتحساب الکترونیکی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را به نرخ ۸ درصد بهصورت علیالحساب پرداخت کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: همان مالیاتی که قرار بود بعد از سه ماه پرداخت شود، همزمان با فروش و صدور صورتحساب برای خریدار در همان لحظه پرداخت میشود.
او تصریح کرد: لازم به ذکر است که پیش از این نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمی و سکوهای نمایش خانگی به همین منوال پرداخت میشده و در حال حاضر شاهد این هستیم که تقریباً صد رستوران، شامل رستورانهای لوکس و پردرآمد، مشمول پرداخت اینچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده شدهاند.
وی افزود: هیچ مالیات جدیدی به صورت ناگهانی به خریدهای روزمره اضافه نخواهد شد و تنها تغییرات مربوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شکل بهروز و همزمان با خریدها صورت میگیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت:اخذ هرگونه مالیات از کارتخوانها دروغ است و تنها مقرر شده است حدود ۱۰۰ رستوران لوکس در مناطق شمالی تهران، مالیات بر ارزش افزودهای که همین حالا از مردم دریافت میکنند، بصورت برخط و همزمان با انجام تراکنش به خزانه واریز کنند.