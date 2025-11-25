آمریکا برای بازداشت مادورو جایزه گذاشت!

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا از چهرههای تحت پیگرد آمریکاست. او که برای اطلاعات منجر به بازداشتاش جایزه تعیین شده از دید دولت دونالد ترامپ، "جنایتکاری" است که با "مواد مخدر" و "خشونت" به آمریکا صدمه میزند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پاداش ارائه اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا میشوند را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار (حدود ۴۳ میلیون یورو) افزایش داده است.
این در حالی است که پاداش آمریکا برای بازداشت اسامه بن لادن، رهبر القاعده بر ۲۵ میلیون دلار بالغ میشد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیهای مادورو را به نقض "قوانین مربوط به مواد مخدر" در آمریکا متهم کرده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با انتشار پستی در شبکه اکس در این رابطه گفت: «مادورو رهبر کارتل بیرحم "د لوس سلس" است؛ یک سازمان مواد مخدر و تروریستی که ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده است. مادورو باید به دست عدالت سپرده شود».
از سوی دیگر پاملا باندی، وزیر دادگستری ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اکس (توئیتر سابق) مدعی شد که مادورو "موادمخدر مرگآوری مانند کوکائین و همچنین خشونت به آمریکا وارد میکند".
نیکلاس مادورو علیرغم اتهامات مربوط به جعل نتایج انتخابات، اعتراضات گسترده مردمی و انتقادهای بینالمللی برای سومین دوره رئیس جمهوری ونزوئلا باقی ماند و تا سال ۲۰۳۱ زمام امور را در این کشور در دست خواهد داشت. این در حالی است که اپوزیسیون ونزوئلا خود را برنده انتخابات سراسری ۲۰۲۴ در ونزوئلا دانسته بود.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز به "نتایج رسمی" که از سوی کمتیه انتخابات ونزوئلا اعلام شد، با شک و تردید مینگرند و ادموندو گونزالس، رهبر اپوزیسیون را که در مادرید در تبعید به سر میبرد، برنده این انتخابات میدانند.
ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا پادش آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را یک صحنهسازی "مسخره" و "مذبوحانه" دانست.
ونزوئلا که ذخایر نفتی زیادی دارد، سالهاست که از سوءمدیریت، فساد و تحریم رنج میبرد. طبق اعلام سازمان ملل، حدود ۷ میلیون نفر (حدود یکچهارم جمعیت این کشور) در طی سالهای گذشته ونزوئلا را ترک کردهاند.