میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا برای بازداشت مادورو جایزه گذاشت!

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا،در شبکه اکس نوشت: «مادورو رهبر کارتل بی‌رحم "د لوس سلس" است؛ یک سازمان مواد مخدر و تروریستی که ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده است. مادورو باید به دست عدالت سپرده شود».
کد خبر: ۱۳۴۲۱۲۴
| |
1298 بازدید
|
۱

آمریکا برای بازداشت مادورو جایزه گذاشت!

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا از چهره‌های تحت پیگرد آمریکاست. او که برای اطلاعات منجر به بازداشت‌اش جایزه تعیین شده از دید دولت دونالد ترامپ، "جنایتکاری" است که با "مواد مخدر" و "خشونت" به آمریکا صدمه می‌زند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پاداش ارائه اطلاعاتی که منجر به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا می‌شوند را دو برابر کرده و به ۵۰ میلیون دلار (حدود ۴۳ میلیون یورو) افزایش داده است. 

این در حالی است که پاداش آمریکا برای بازداشت اسامه بن لادن، رهبر القاعده بر ۲۵ میلیون دلار بالغ می‌شد.

وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای مادورو را به نقض "قوانین مربوط به مواد مخدر" در آمریکا متهم کرده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز با انتشار پستی در شبکه اکس در این رابطه گفت: «مادورو رهبر کارتل بی‌رحم "د لوس سلس" است؛ یک سازمان مواد مخدر و تروریستی که ونزوئلا را تحت کنترل خود درآورده است. مادورو باید به دست عدالت سپرده شود». 

از سوی دیگر پاملا باندی، وزیر دادگستری ایالات متحده با انتشار پیامی در شبکه اکس (توئیتر سابق) مدعی شد که مادورو "موادمخدر مرگ‌آوری مانند کوکائین و همچنین خشونت به آمریکا وارد می‌کند".

نیکلاس مادورو علیرغم اتهامات مربوط به جعل نتایج انتخابات، اعتراضات گسترده مردمی و انتقادهای بین‌المللی برای سومین دوره رئیس جمهوری ونزوئلا باقی ماند و تا سال ۲۰۳۱ زمام امور را در این کشور در دست خواهد داشت. این در حالی است که اپوزیسیون ونزوئلا خود را برنده انتخابات سراسری ۲۰۲۴ در ونزوئلا دانسته بود.

ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین نیز به "نتایج رسمی" که از سوی کمتیه انتخابات ونزوئلا اعلام شد، با شک و تردید می‌نگرند و ادموندو گونزالس، رهبر اپوزیسیون را که در مادرید در تبعید به سر می‌برد، برنده این انتخابات می‌دانند.

ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا پادش آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را یک صحنه‌سازی "مسخره" و "مذبوحانه" دانست.

ونزوئلا که ذخایر نفتی زیادی دارد، سال‌هاست که از سوءمدیریت، فساد و تحریم رنج می‌برد. طبق اعلام سازمان ملل، حدود ۷ میلیون نفر (حدود یک‌چهارم جمعیت این کشور) در طی سال‌های گذشته ونزوئلا را ترک کرده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا مادورو بازداشت قاچاقچی مواد مخدر سازمان ملل جایزه
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیش از ۷۰ کیلوگرم تریاک در قم کشف شد
شکایت قاچاقچی میلیاردر موادمخدر برای سرقت خانه‌اش
دستگیری قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در کرمانشاه
دستگیری ۸ قاچاقچی با ۱۶۰۰ کیلو مواد مخدر
بازداشت ۶۳۴۵ متهم جرایم موادمخدر فقط در یک هفته
کشف حدود ۴ تن مواد مخدر از یک قاچاقچی در فارس
قاچاقچی مواد مخدر در فرودگاه دستگیر شد
کشف تریاک در بسته‌های آجیل!
کشف محموله ۱۰۰ کیلویی شیشه از ۳ قاچاقچی
فرار مرگبار قاچاقچی حرفه‌ای از دستان پلیس
کشف ۱۳ بسته هروئین از معده یک قاچاقچی
مسافری که ۱۶۵ بسته مواد مخدر را بلعید
از یک قاچاقچی ۱ تن مواد مخدر کشف شد
دستگیری قاچاقچی مواد مخدر در غرب تهران
کمین پلیس برای زن و مرد قاچاقچی در اتوبان
زوج قاچاقچی مواد روانگردان در دام پلیس
جاسازی ۲ کیلو تریاک در معده قاچاقچیان
دستگیری ۳ قاچاقچی موادمخدر در جنوب پایتخت
چگونه طرح آمریکا و وزیر دفاع ونزوئلا برای دستگیری مادورو شکست خورد!؟
شکست سازمان ملل در مبارزه با مواد مخدر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
10
پاسخ
جایزه رد گم کنی هست . همین روزها میزنن شتکش میکنن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۳ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۲ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۹ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005d9A
tabnak.ir/005d9A