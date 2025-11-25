میلی صفحه خبر لوگو بالا
چرا کسی جرات حذف نهادهای فرهنگی ناکارآمد را ندارد؟

سال‌هاست که در دولت‌های مختلف صحبت از کوچک‌سازی دولت می‌شود، اما اقدام جدی و مؤثری صورت نگرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۱۱
| |
555 بازدید
|
۸
چرا کسی جرات حذف نهادهای فرهنگی ناکارآمد را ندارد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایران؛ عبدالرحیم سعیدی راد رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری  سازمان برنامه و بودجه در این روزنامه نوشت: باوجود این وقتی صحبت از نهادهای فرهنگی به میان می‌آید، همه چیز پیچیده می‌شود؛ نه می‌توان نیرو جابه‌جا کرد، نه می‌توان از تعداد پست‌ها کم کرد، نه ادغام سازمان‌ها به سادگی ممکن است. البته همین نکات برای اغلب دستگاه‌ها و نهادهای غیر فرهنگی هم صادق است.

کوچک‌سازی ساختاری در امور فرهنگ تقریباً ناممکن یا پرهزینه است؛ اما به این معنا نیست که باید دست روی دست گذاشت و یا کاری نمی‌توان کرد. نکته اصلی اینجاست که نهادهای فرهنگی نه با «تورم ساختار»، بلکه با تورم کار مواجه‌ هستند.

انبوهی از برنامه‌های کم‌اثر، اجرای برنامه از سر تکلیف، فعالیت‌های موازی، جشنواره‌ها و همایش‌های بی‌خروجی و بعضاً گزارش‌های شکلی؛ همین‌هاست که دستگاه را بزرگ و پرهزینه کرده است، نه تعداد نیروهای آنها. بنابراین به نظر می‌رسد که کوچک‌سازی واقعی از یک مسیر دیگر می‌گذرد.

کوچک‌سازی کارکردی و نه ساختاری، یکی از راه‌هایی است که بدون کاهش تعداد پست‌های دستگاه‌ها می‌توان با چند اقدام مدیریتی، حجم کارها را گاهی تا نصف کاهش داد و بهره‌وری را چند برابر کرد.

اول، مهم‌ترین ابزار برون‌سپاری و خرید خدمت: بخش بزرگی از کارهای فرهنگی از قبیل برگزاری برنامه‌ها تا تولید محتوا و حتی مدیریت اماکن، می‌توانند از سوی مؤسسات فرهنگی و هنرمندان انجام شود و دستگاه در جایگاه درست خود یعنی «سیاست‌گذاری و نظارت» باقی بماند.

دوم، ادغام کارکردی: به عنوان نمونه واحد پژوهشی و آموزشی را که کارکرد نزدیک به هم دارند، می‌توان در یک بخش مشترک تجمیع کرد، بدون اینکه حتی یک حکم اداری عوض شود.

سوم، حذف فعالیت‌های کم‌اثر: با بازنگری در برنامه‌های سالانه و حذف موارد کم اثر و تکراری می‌توان در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و بخش قابل توجهی از بودجه سالانه و انرژی نیروهای دستگاه را آزاد کرد.

چهارم، هم‌افزایی بین دستگاه‌ها: اغلب دیده می‌شود که اداره‌های ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها، حوزه هنری و دیگر دستگاه‌ها هرکدام بسته به موضوع برنامه‌های جداگانه‌ای اجرا می‌کنند. اما تجربه‌های موفق نشان داده است هرگاه این دستگاه‌ها به‌صورت قرارگاهی یا ستادی، به صورت مشترک یک برنامه را اجرا کرده‌اند، بسیار در هزینه‌ها و نیروها صرفه‌جویی شده است.

و در نهایت، دیجیتالی‌کردن فرآیندها؛ صدور و تمدید مجوزها، دریافت گزارش‌ها و درخواست‌های حمایت را می‌توان از طریق وب‌گاه‌ها و نرم‌افزارها انجام داد که سرعت انجام کار را چند برابر می‌کند و در هزینه‌ها صرفه‌جویی بالایی دارد.

حرف آخر اینکه؛ کوچک‌سازی نهادهای فرهنگی ممکن است، اما نه از مسیر تغییر ساختار، بلکه از مسیر تغییر شیوه انجام کار. بخش فرهنگ بیش از آن‌که نیازمند ساختمان و نیرو و شوراهای زائد باشد، به چابکی، همکاری و خرید خدمت نیاز دارد.
اگر این رویکرد جدی گرفته شود، می‌توان در مدت کوتاهی حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت دستگاه را آزاد کرد؛ بی‌آنکه نیرویی حذف شود یا ساختاری تغییر پیدا کند. به عبارتی دیگر، کوچک‌سازی یک شعار نیست، یک انتخاب مدیریتی است.

در پایان پاسخ این سؤال روشن است که بهتر است دولت «مجری برنامه ها» باشد یا «سیاست‌گذار» آنها؟
 

برچسب ها
بودجه نهادهای فرهنگی عبدالرحیم سعیدی راد سازمان برنامه و بودجه کوچک سازی کوچک سازی دولت تورم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
2
پاسخ
زیرا دولت هم سیاست دوگانه و سلیقه ای در پیش گرفته است همین چند روز پیش دولتی که رئیس جمهور آن فان بزرگی و ناکارآمدی دولت را سرداده است برای برخی دستگاه ها و نور چشمی ها نظیر سازمان برنامه و بودجه مجوز استخدام جدید صادر نموده است!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
شما اصلا خبر را خواندید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
وقتی نیرویی حذف نشود چه فایده ای دارد؟بحث مردم تعطیلی این مراکز بودجه خور است نه تغییر حکم استخدامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
2
پاسخ
انبوهی از برنامه‌های کم‌اثر، اجرای برنامه از سر تکلیف، فعالیت‌های موازی، جشنواره‌ها و همایش‌های بی‌خروجی و بعضاً گزارش‌های شکلی؛!!!!!!!!!!!
چند سوال مهم دارم :
این برنامه ها و فعالیت ها و جشنواره ها و همایش ها و ... دقیقا چی هستند ؟؟
در چه مواردی اجرا می شوند ؟
مثلا همه جدا جدا برای فلان سرطان یا بیماری در سالزوز جهانی آن برنامه و همایش و جشنواره و ...دارند ؟
یا فلان مناسبت مذهبی را تمام دستگاهها و ارگانها و موسسات فرهنگی همزمان برگزار می کنند و هزینه می کنند ؟؟
یا چی ؟
این موضوعات باید برای جامعه توضیح داده شود
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
نهادهای پر خرج و بی خاصیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
0
پاسخ
من با چشم خودم دیده ام که مثلا در ماه رمضان در ادارات دولتی یک شب از کل خانواده کارمندان با افطاری پذیرایی می شود که هزیته کلان دارد
یا استراحتگاه و هتل و رستوران و ورزشگاه و بیمارستان اختصاصی برای کارکنان خود دارند که حس تبعیض در کل جامعه ایجاد می کند
درست اینه که افراد کار کنند و حقوق بگیرند و از امکانات عمومی استفاده کنند
چرا برای یک عده بطور اختصاصی هزینه می شود
ناشناس
|
Belgium
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
تعدادی از کارکنان دولت پشتشون افراد قوی و بانفوذ هست. بارها دیده شده خود رئیس اداره با اینها سازش و مدارا میکنه و کمتر از گل نمیتونه بهشون بگه. تعدادی هم که سهمیه هستن. یه تعدادی میمونن که به جایی وابسته نیستن اونا هم اکصرا" کارشناسانی هستن که دارن کارهای اون اداره رو انجام میدن و اگه نباشن کارا رو زمین میمونه
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
0
1
پاسخ
بعد میگیم سیاست ها دوگانه اروپا خود دولت سیاست دوگانه دارد نهادهایی که بودجه کشور را میخورند وکسی جرات کم کردن ویا قطع انرا ندارد
