«آزادی» همچنان در دست تعمیر!

در شرایطی که سالیان متمادی است بازسازی ورزشگاه آزادی با وجود نبود زمین چمن مناسب در تهران به منظور برگزاری مسابقات لیگ برتر و رقابت‌های تیم ملی فوتبال به یک پروژه طاقت‌فرسا تبدیل شده است اما ورزشگاه نیوکمپ پس از حدود 27 ماه پس از تخریب کامل، فعالیت خود را به عنوان به یک ورزشگاه فوق مدرن و بی‌نظیر، آغاز می‌کند.

سال ۱۳۹۴ بود که اعلام شد روند بازسازی و نوسازی ورزشگاه یک صد هزار نفری آزادی با درخواست بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای دو سال از سوی شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی کشور مطرح شده است. در نهایت اما سال ۱۳۹۶ طبق اعلام مسئولان وقت، بخش اول بازسازی این ورزشگاه که شامل ۳ زون ۳۴، ۳۵ و ۳۶ به پایان رسید.

آغاز بازسازی ورزشگاه آزادی از سال ۱۳۹۶

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اردیبهشت ماه سال ۹۷ اعلام شد که قرار است از اول خردادماه همان سال، کار مقاوم‌سازی و بهسازی زون‌های بعدی ورزشگاه آزادی آغاز شود؛ اتفاقی که در نهایت رخ نداد و از اواخر اسفند ۱۴۰۱ و بعد از خطر ریزش ورزشگاه آزادی، بررسی‌هایی صورت گرفت و سکوهای غربی ورزشگاه آزادی تخریب شد تا سکوهای سبک‌سازی شده جدید، مجدد نصب شوند. این تصمیم درحالی اتخاذ شد که بنابر اعلام مشاور وقت پروژه قرار بود در هر متر مربع، ۱۸۰ کیلوگرم سبک‌سازی انجام شود.

ورزشگاه فوتبال آزادی متشکل از ۷۲ قسمت است و با توجه به اینکه بیش از نیم قرن از ساخت آن می‌گذرد، نیاز به بازسازی جدی داشت؛ در یک دهه گذشته، طرح‌هایی برای بازسازی ورزشگاه فوتبال آزادی مطرح شد ولی هیچگاه در مرحله عملیاتی قرار نگرفت تا در نهایت به صورت جدی ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۲ بود که مهیار عسگریان، مدیرعامل وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اعلام کرد اگر آزادی را به ما تحویل بدهند و اعتبار لازم را داشته باشیم، بازسازی آن ۱۸ تا ۲۰ ماه زمان می برد در غیر این صورت مجبوریم همزمان با برگزاری بازی‌ها و طی ۳ سال کار را پیش ببرم.

احمد مددی مدیر اسبق ورزشگاه آزادی نیز سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که با یک مجموعه فرسوده، پیر و کاملا سالخورده مواجه هستیم و این مجموعه ورزشی با بناها و تأسیساتش دچار فرسودگی محض است. وی همچنین تاکید کرد ورزشگاه آزادی با پدیده‌ای به‌نام شکست و ریزش سکوها مواجه است به ‌دلیل اینکه ورزشگاه نیم قرن سن دارد.

البته ناگفته نماند پیش از این در مقاطع زمانی مختلفی نظیر سال ۱۳۹۷ اعلام شد که بازسازی ورزشگاه آزادی آغاز و طبق بیان مسئولان وقت این پروژه به منظور بهبود شرایط ورزشگاه و ارتقاء امکانات آن برای میزبانی از مسابقات بین‌المللی، به‌ ویژه مسابقات فوتبال و سایر رویدادهای ورزشی، برنامه‌ریزی شده است؛ بازسازی که شامل به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، بهبود سیستم روشنایی، تعمیر و نوسازی بخش‌های مختلف، بهسازی رختکن‌ها، اصلاح سیستم تهویه، بهبود فضاهای عمومی و همچنین ارتقاء ظرفیت ورزشگاه و بهبود شرایط دسترسی برای تماشاگران و ورزشکاران می‌ شود.

حسین طلا، رئیس وقت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی مرداد ماه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: از سال ۱۴۰۲ کار بازسازی ورزشگاه آزادی با ۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شد و پس از پایان این اعتبار کار متوقف شد. قرارگاه خاتم الانبیا که پروژه بازسازی را بر عهده دارد عملا از ۱۵ تیرماه که قرارداد بازسازی ورزشگاه به مدت زمان ۱۸ ماه بسته شد آن ها نیز فعالیت خود را به جدی آغاز کردند.

بنابراین بازسازی غیررسمی ورزشگاه آزادی از سال ۱۴۰۲ کلید خورد و عملیات بازسازی رسمی آن از تیرماه سال ۱۴۰۳ پس از امضای قرارداد با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) آغاز و قرار شد در مرحله نخست عملیات، ضلع غربی ورزشگاه شامل ۱۹ زون به همراه ۳ زون قبلی، مجموعا ۲۲ زون مورد مقاوم سازی، بازسازی و استانداردسازی قرار گیرد.

وی همچنین اعلام کرد: سال گذشته برای بازسازی ورزشگاه آزادی ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد که این اعتبار فقط برای کاسه ورزشگاه بود و اوایل تیرماه سال ۱۴۰۳ قسمتی از این اعتبار دریافت شد که تا این زمان در ورزشگاه آزادی بازی برگزار می‌شد و عملا از اواسط تیرماه، کاملا ورزشگاه در اختیار گرفت و ما متعهد به بازسازی ظرف ۱۸ ماه هستیم در شرایطی که در ورزشگاه بازی برگزار نشود چرا که برگزاری هر بازی ۳ تا ۴ روز پروژه را متوقف می کند. در عین حال باید بگویم کار ساخت یک ورزشگاه به مراتب از بازسازی ورزشگاه راحت‌ تر است چرا که در بازسازی، کار به کندی پیش می رود.

بنابراین قرارداد بازسازی ورزشگاه آزادی طبق اعلام صورت گرفته از تیرماه سال ۱۴۰۳ به مدت ۱۸ ماه تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

با این وجود این روزها که در آبان ماه سال ۱۴۰۴ به سر می بریم وضعیت مشخص و دقیقی از پایان روند بازسازی ورزشگاه آزادی در دست نیست و آنگونه که ثابت قدم، مدیرعامل فعلی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ۱۲ تیرماه سال جاری اعلام کرده کار بازسازی ورزشگاه آزادی تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و امکان اتمام کار پروژه زودتر از تاریخ اعلام شده از سوی وزیر ورزش وجود ندارد.

نیوکمپ تخریب، ساخته و بازگشایی شد

اما همزمان با آغاز بازسازی ورزشگاه آزادی، ورزشگاه نیو کمپ بارسلونا به طور کامل تخریب شد تا ورزشگاه مدرنی ساخته شود.

پروژه بازسازی ورزشگاه نیوکمپ که گفته می شود حدود ۱.۲۵ میلیارد پوند هزینه در بر داشته با تلاش ۲۵۰ کارگر از تیرماه سال ۱۴۰۲ جریان گرفت تا بازسازی این ورزشگاه ۶۷ ساله آغاز شود.

باشگاه بارسلونا در جولای ۲۰۲۲ اعلام کرد که ورزشگاه تاریخی خود را ترک خواهد کرد و فصل ۲۴-۲۰۲۳ را به دلیل روند ساخت و ساز نیوکمپ در ورزشگاه المپیک استادیوم ادامه خواهد داد.

در نهایت اما با گذشت حدود ۲۷ ماه از تخریب کامل، ورزشگاه اسپاتیفای نیوکمپ با برگزاری دیدار بارسلونا و اتلتیکو بیلبائو از سری رقابت های لالیگا، یکم آذرماه سال جاری بازگشایی شد؛ بارسلونا در این مقطع زمانی، مجوز بهره‌برداری اولیه تحت عنوان B۱ را دریافت کرده و دیدار این تیم مقابل با بیلبائو با ظرفیت حدود ۴۵ هزار نفری برگزار می شود و پس از آن باشگاه به کار در مرحله C۱ ادامه خواهد داد.

در ماکت‌های کامپیوتری منتشر شده توسط باشگاه، استادیوم نسبت به گذشته‌اش غیرقابل تشخیص به نظر می‌رسد و زمین قرار است دارای بزرگ‌ترین سقف در اروپا، یک سکوی تماشا از بالا و تعدادی مکان و مناطق اختصاصی جدید، باشد.

حالا نیوکمپ آماده برگزاری نخستین بازی پس از تخریب کامل شده است اما ورزشگاه آزادی همچنان از دسترس خارج و در حال تعمیر است؛ تعمیراتی که زمان پایانش مانند یک فیلم سینمایی با پایان کاملا باز است!