میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساختارشکنی داور جنجالی در برنامه اختتامیه

بعد از فرو نشستن غبار فتنه سال ۱۴۰۱ که باعث ایجاد توهم براندازی در ذهن برخی افراد داخلی و خارجی شده بود، اگرچه این مسئله با مظلومیت و جانفشانی مأموران انتظامی و امنیتی و هوشیاری و حمایت مردم از نظام ظاهراً در کف خیابان‌ها به اتمام رسید، اما روشن بود که طراحان این فتنه وارد فاز جدید خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۲۱۰۳
| |
1579 بازدید
|
۵

ساختارشکنی داور جنجالی در برنامه اختتامیه

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ برگزاری جشن‌های خصوصی از جمله مانند جشن حافظ، جشن خانه سینما، انجمن منتقدان و همچنین کنسرت‌ها و دورهمی‌ها با حضور پررنگ برخی سلبریتی‌های بدون حجاب همان فاز تازه‌ای است که برای لایه‌های زیرین فتنه سال ۱۴۰۱ تعریف و طراحی کرده‌اند. 

 ساختارشکنی به بهانه داوری

آنچه چند روز پیش و تحت عنوان اختتامیه بیست‌ویکمین جشنواره فیلم کوتاه نهال اتفاق افتاد، بار دیگر بحث داغ ضرورت احترام به قوانین و ضوابط رسمی را به میان آورده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در مراسم اهدای جوایز این جشنواره برخی از برندگان به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی و قانونی، مطابق با رویه‌های مرسوم و اعلام‌شده، اجازه حضور روی صحنه برای دریافت جایزه خود را نیافتند. 

آزاده صمدی، بازیگر سینما و تلویزیون داور این جشنواره دانشجویی بود. این سلبریتی که حواشی زیادی را تا به حال پشت سر گذاشته است، با دخالت در کاری که هیچ ربطی هم به جایگاه داوری او نداشت سعی کرد با موج‌سواری روی این اتفاق دانشجویان را به بروز رفتارهای هیجانی ترغیب و تشویق کند تا جایی که مسئله اصلی، یعنی سینما و فیلم کوتاه، به حاشیه رفت. 

تصمیم درست تیم اجرایی که صرفاً اقدامی در راستای یک قانون و ضابطه رسمی کشور بود، با اعتراض و اقدام عجیب آزاده صمدی مواجه شد. او تلاش کرد ضمن زیر پا گذاشتن این ضابطه رسمی و قانونی داوران را مجبور کند که به سمت برگزیدگان بدون حجاب بروند و جوایز آنها را تقدیم کنند! در واقع این اقدام خانم بازیگر بر این نکته تأکید دارد که باید صورت‌بندی جدیدی در رویدادهای ملی و رسمی ایجاد شود و افراد بی‌حجاب مورد تکریم و احترام قرار بگیرند!

 قانون‌شکنی یک داور!

مسئله وقتی جالب‌تر می‌شود که یکی از شرکت کنندگان در این رویداد دانشجویی از اعتراضش به آزاده صمدی و پاسخ حیرت‌انگیز او پرده بر می‌دارد. میثم محمدخانی که با فیلم کوتاه داستانی «ابله» در بیست‌ویکمین جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال حضور داشته، درقالب انتشار یک استوری در صفحه شخصی‌اش نسبت به نحوه داوری آثار حاضر در جشنواره اعتراض کرده است: «از خانم آزاده صمدی می‌پرسم چرا بازیگر خانم [فیلم]منو جایزه ندادین؟! میگن اتفاقا رأی هم داشتن، اما من ترجیح دادم به دختر بی‌حجابمون جایزه بدم!» این شرکت کننده در ادامه نکته جالبی را گوشزد می‌کند که اتفاقاً رویکرد اصلی و مکنونات قلبی امثال صمدی را به خوبی تبیین می‌کند، محمدخانی در ادامه این پستش می‌نویسد: «اینجا به هنر شما جایزه نمی‌دن!»

جشنواره فیلم کوتاه نهال تا قبل از دوره اخیرش به عنوان یک رویداد دانشجویی و به شکلی خودمانی و در جهت معرفی استعدادها و فیلم‌ها برگزار می‌شد. همه چیز در آن به مثابه یک گعده دانشجویی بود که تعدادی از دانشجویان عرصه فیلم‌سازی در آن به عرضه توانایی‌های فرمی و محتوایی خودشان می‌پرداختند. ما به خوبی می‌دانیم که جشنواره فیلم کوتاه نهال خصوصاً در سال‌های اخیر سعی داشته با توجه به ظرفیتی که دانشجویان هنر و سینما برای معرفی استعداد خود دارند، صرفاً به هنر سینما بپردازد نه مسائل و حواشی که مورد پسند امثال آزاده صمدی است. 

 ریشه‌کنی نهال

واقعیت این است که برگزار کنندگان این دوره از جشنواره با ترتیب دادن یک نشست خبری پرطمطراق و پر هیاهو در فضای اینفلوئنسرها و کانال‌های تلگرامی، اما بدون حضور رسانه‌های شناخته شده و اصلی نشان دادند که ظاهراً دست‌اندرکاران آن برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌اند! به طور کلی جشنواره «نهال» هیچ گاه در قامت یک رویداد حرفه‌ای نبوده و رسالت آن دور هم جمع کردن دانشجویان علاقه‌مندی است که قرار است نسل آینده سینماگران و فیلمسازان کشورمان را تشکیل بدهند. اقدام عجیب و ساختارشکن داوران و برگزار کنندگان این رویداد دانشجویی در روز اختتامیه و اهدای جوایز نشان داد که آن شروع پر هیاهو برای جلب کردن توجهات به اتفاقات روز پایانی است. 

بررسی اجمالی روند اتفاقات مشابه در رویدادهای خصوصی و ملی- از جمله اتفاقاتی که در مراسم افتتاحیه دو سالانه سرامیک و فشن شو تهران و حالا هم جشنواره دانشجویی نهال- نشان می‌دهد که این افراد تلاش می‌کنند ضمن تئوریزه کردن بی‌حجابی در همه عرصه‌های اجتماعی حتی مراسم رسمی و ملی، این اقدام را به عنوان امری عادی و پذیرفته شده نشان بدهند! این راهبرد به اصطلاح فتح سنگر به سنگر سال‌هاست که از سوی برخی جریانات خاص در داخل کشور به منظور استحاله کردن نظام و همچنین از بین بردن ظواهر دینی و مذهبی در لایه‌های مختلف جامعه از طرق گوناگون عملیاتی شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آزاده صمدی داور جشنواره فیلم اختتامیه حجاب بی حجابی جوایز کشف حجاب
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرضیه برومند در اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه
اختتامیه چهل ودومین جشنواره تئاتر فجر
علی ضیا مجری اختتامیه جشنواره تئاتر فجر
اختتامیه شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی
دادستان کل: برخورد فیزیکی با مسئله حجاب مضر است
قرار جلب آزاده صمدی و لیلا بلوکات صادر شد
حجاب امری سیاسی شده است
معرفی نخستین اعطاکنندگان جوایز اسکار ۲۰۲۵
خسروپناه: وضعیت حجاب بدتر نشده است
تفاوت کشف حجاب رضاخانی با الزام امروز چیست؟
کارشناس پرحاشیه صداوسیما: ساپورت پوش ها را در آمریکا، به هواپیما راه نمی دهند
مراسم اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی فجر
بی حجابی امروز بی حیایی نیست!
سخنگوی پلیس: کشف حجاب جرم است
ماجرای پاساژگردی دختران بی حجاب
انتقاد تند یک حقوقدان از اظهارات عجیب یک نماینده؛ عکاسی از بی حجابها را از کدام آیین دادرسی آورده اید؟
ارزیابی واقعیت و احساس واقعیت درباره حجاب
اختتامیه چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر
تصاویر: مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر
فصل محجبه کردن زنان، زمستان بود که از دست رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
6
9
پاسخ
احسنت به خانم صمدی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
1
11
پاسخ
شلوغش نکنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
3
8
پاسخ
آزاده صمدي عشقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
2
8
پاسخ
براي نظر اون اقا بايد سند اورده شود
سند دارد؟؟؟؟؟دوران رسايي بازي تموم شد
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
3
12
پاسخ
خداوند نویسنده این مقاله را درمان کند و شفا دهد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۲۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۸۲ نظر)
کنسرت پرحاشیه پسر مهران مدیری در تورنتو کانادا  (۸۰ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۸۰ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
فیلم سینمایی «سحر امامی» ساخته می‌شود  (۷۱ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۹ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۶۰ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پشت پرده طرح آموزش زبان سمنانی در مدارس/ اولویت سنجی به سبک آموزش و پرورش!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005d8p
tabnak.ir/005d8p