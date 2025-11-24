جزئیات گفتگوی تلفنی رئیس جمهور چین با ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از شینهوا، رئیسجمهور چین در این گفتوگوی تلفنی اعلام کرد که روابط چین و ایالات متحده در حال تجربهی «روندی مثبت» است.
شی در این تماس تاکید کرده که طرفین باید دامنه همکاریها را گسترش دهند و «فضای جدیدی» برای روابط دوجانبه ایجاد کنند.
وی بازگشت تایوان به چین را جزئی کلیدی از نظم بینالمللی پساجنگ توصیف کرد و گفت که چین و آمریکا باید دستاوردهای جنگ جهانی دوم را مشترکا حفظ کنند.
ترامپ در پاسخ عنوان داشته که به خوبی اهمیت موضوع تایوان برای چین را درک میکند.
رئیسجمهور چین افزود که پکن و واشنگتن باید در راستای دستیابی به پیشرفت بیشتر در روابط دوجانبه تلاش کنند.
شی در انتها گفت: «امیدواریم توافق صلح جنگ اوکراین هرچه زودتر حاصل شود و بحران بهطور اساسی حل شود.»
کاخ سفید هنوز بیانیه رسمی در مورد این گفتوگو منتشر نکرده است.