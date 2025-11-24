میلی صفحه خبر لوگو بالا
کدام استان‌ها فردا، سه‌شنبه تعطیل است؟

با افزایش آلودگی هوا و همچنین گسترش شیوع بیماری‌های تنفسی مسئولان در برخی استان‌های کشور برای حفظ سلامت خانواده‌ها و دانش‌آموزان، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات را تعطیل اعلام کردند.
کدام استان‌ها فردا، سه‌شنبه تعطیل است؟

به گزارش تابناک، با افزایش آلودگی هوا و همچنین گسترش شیوع بیماری‌های تنفسی مسئولان در برخی استان‌های کشور برای حفظ سلامت خانواده‌ها و دانش‌آموزان، مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات را تعطیل اعلام کردند. 


آذربایجان شرقی:

 تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی، مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های تبریز، آذرشهر، اسکو، عجبشیر، بناب، ملکان، لیلان، شبستر و مرند به جز بانک‌های منتخب (با انتخاب شورای هماهنگی بانک‌ها) و دستگاه‌های امدادی، درمانی و شیفتی تعطیل اعلام می‌شوند.
در شهرستان مراغه، مقطع پیش دبستانی تعطیل، مدارس و دانشگاه‌ها غیرحضوری و دستگاه‌های اداری دائر می‌باشند.
بقیه شهرستان‌ها به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
طرح زوج و فرد، در تبریز از درب منزل اجرا خواهد شد و با رفت و آمد وسایل دودزا برخورد می‌شود.


اصفهان:

بر اساس پیشنهاد مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری، سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری مورخ چهارم و پنجم آذر ماه آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.

همچنین پیش از این اعلام شده بود باتوجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تداوم شرایط سکون و پایداری مطلق جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها که از روز دوشنبه تا پایان هفته تشدید خواهد شد و به منظور کاهش مواجه دانش آموزان با آلاینده‌ها روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه، آموزش در تمام مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های اصفهان، فلاورجان، نجف‌آباد، خمینی‌شهر، شاهین شهر، برخوار، مبارکه و لنجان که در محدوده طرح جامع کاهش آلاینده‌ها قرار دارند به صورت غیرحضوری خواهد بود.

 از روز سه شنبه ۴ آذرماه تا پایان هفته بر اساس مصوبه کارگروه طرح زوج و فرد تردد خودروها از درب منزل و از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ در شهر اصفهان اجرایی می‌شود و پلیس راهور و حوزه ترافیک شهرداری در این رابطه برنامه ریزی خواهند نمود.


تهران:

 مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران اعلام کرد: تمام مدارس، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنایی در استان تهران تعطیل خواهند بود.سایر مقاطع تحصیلی اعم از متوسطه و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. 

همچنین کارمندان اداره‌های دولتی و غیر دولتی با نظر مدیر در این بازده زمانی دورکار شدند.
بانک‌های استان تهران نیز به صورت شعب کشیک فعالیت دارند.  
طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می شود.مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه به فروش نمی‌رسد.


زنجان:

 با توجه به مشاهده موارد ابتلا به بیماری آنفلوانزا در بین برخی کودکان و نوجوانان، به‌ویژه دانش‌آموزان، و با توجه به احتمال افزایش شدت بیماری در سطح مدارس، تدابیر پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.


قزوین:

بنابر بر تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی مدارس استان قزوین در همه مقاطع تحصیلی فردا سه‌شنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت غیرحضوری است.

 

 

