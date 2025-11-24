وضعیت آلاینده نیتروژن دی‌اکسید در هوای ایران + نقشه

در نقشه زیر برآوردی از وضعیت آلاینده نیتروژن دی‌اکسید در هوای ایران، تاریخ دوم آذر ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید. وضعیت عجیب ایران به‌ویژه در هوای تهران و مناطق پیرامونی آن