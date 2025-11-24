بالاخره تکلیف تعطیلی تهران مشخص شد!

به گزارش تابناک، حسن عباسنژاد، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تهران اعلام کرد: تمام مدارس، مهدکودکها، پیشدبستانیها و مدارس استثنایی در استان تهران تعطیل خواهند بود و سایر مقاطع تحصیلی اعم از متوسطه و دانشگاهها بهصورت غیرحضوری فعالیت میکنند. وی تأکید کرد که آموزش و پرورش موظف است کلاسها را از طریق سامانههای مجازی برقرار نگه دارد.
در همین حال، استاندار تهران نیز اعلام کرد: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران بجز فیروز کوه روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذر غیر حضوری اعلام شد.
بر این اساس: