بالاخره تکلیف تعطیلی تهران مشخص شد!

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران اعلام کرد: تمام مدارس، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنایی در استان تهران تعطیل خواهند بود.سایر مقاطع تحصیلی اعم از متوسطه و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند.
بالاخره تکلیف تعطیلی تهران مشخص شد!

به گزارش تابناک، حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تهران اعلام کرد: تمام مدارس، مهدکودک‌ها، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنایی در استان تهران تعطیل خواهند بود و سایر مقاطع تحصیلی اعم از متوسطه و دانشگاه‌ها به‌صورت غیرحضوری فعالیت می‌کنند. وی تأکید کرد که آموزش و پرورش موظف است کلاس‌ها را از طریق سامانه‌های مجازی برقرار نگه دارد.

در همین حال، استاندار تهران نیز اعلام کرد: با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران بجز فیروز کوه روزهای سه شنبه ۴ آذر و چهارشنبه ۵ آذر غیر حضوری اعلام شد.

بر این اساس:

  • دانشگاه‌های استان تهران بجز فیروز کوه غیر حضوری است. 
  • همچنین کارمندان اداره‌های دولتی و غیر دولتی با نظر مدیر در این بازده زمانی دورکار شدند.
  • بانک‌های استان تهران نیز به صورت شعب کشیک فعالیت دارند.  
  • طرح زوج و فرد از در منازل از ساعت ۶:۳۰تا ساعت ۲۰:۳۰ اجرا می شود.مجوز طرح ترافیک تا چهارشنبه به فروش نمی‌رسد.
  • ساعت کاری اصناف نیز تا ساعت ۲۰:۳۰ اعلام شد.
تهران هوای تهران آلودگی هوا مدارس تعطیلی وضعیت قرمز
