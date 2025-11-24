احتمال تعطیلی تهران تا آخر هفته قوت گرفت

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران در حال برگزاری است و نتیجه تا ساعاتی دیگر مشخص می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران در حال برگزاری است و نتیجه تا ساعاتی دیگر مشخص می‌شود.

محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران در حال برگزاری است و نتیجه تا ساعاتی دیگر مشخص می‌شود.

وی تأکید کرد: با وجود تعطیلی امروز دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴ شاخص آلودگی هوای تهران در چهار منطقه از عدد ۲۰۰ عبور کرده و وارد وضعیت بسیار ناسالم شده است.