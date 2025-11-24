پرواز هواپیماهای ترکیه برای اطفای حریق جنگل الیت

دو فروند هواپیمای ترکیه که روز گذشته ۲ آذر پس از سوخت گیری در فرودگاه اردبیل وارد مازندران و فرودگاه نوشهر شدند، ساعاتی پیش با آبگیری از دریای کاسپین و آب پاشی از ارتفاعات به روی آتش جنگل‌های الیت عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم هوایی ترکیه دوشنبه سوم‌آذر، که برای مشارکت در مهار آتش الیت به ایران آمده‌اند شامل ۲ فروند هواپیمای آب‌پاش AT-۸ T و یک فروند بالگرد تربو ملخی H ۶۰ با ظرفیت آبگیری بیش از ۳ هزار لیتر هستند.

این هواپیما‌ها توانایی قابل توجهی در فرود و برخاستن در باند‌های کوتاه و همچنین برداشت آب از سطح دریا و دریاچه دارند و یکی از آنها، مناسب برای حریق‌های جنگل، مرتع و مناطق صعب العبور است.

همزمان، هواپیمای ایلیوشین ایران با ظرفیت ۴۰ تن آب و ۸ بالگرد امداد و نجات کشور نیز در این منطقه فعال هستند تا از احتمال بازگشت آتش جلوگیری کنند.