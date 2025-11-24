میلی صفحه خبر لوگو بالا
هاآرتص: به سمت فروپاشی داخلی می‌رویم

روزنامه عبری هشدار داد، به موازات فروپاشی نهادهای دولتی باقیمانده و به منظور جلوگیری از بازخواست «بنیامین نتانیاهو»، رژیم صهیونیستی به سرعت به سمت گسترش دامنه جنگ در غزه و لبنان حرکت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۲۰۰۹
| |
489 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رژیم صهیونیستی در تلاش برای به شکست کشاندن طرح ۲۰ بندی ارائه شده از سوی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به دنبال زمینه سازی برای جنگی گسترده است.

روزنامه عبری هاآرتص در این گزارش نوشت که رژیم صهیونیستی از نبودن فشار جدی از سوی آمریکا برای اجرای طرح ترامپ سوء استفاده می‌کند که این امر اجازه می‌دهد تا وقایع جدیدی را ایجاد کند که مانع از پیشرفت توافقات می‌شود.

این روزنامه همچنین اشاره کرد، شوک هفتم اکتبر همچنان بر جامعه صهیونیستی سایه افکنده و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل با نادیده گرفتن مسئولیت خود درباره شکست امنیتی گسترده، از این فاجعه به عنوان ابزار سیاسی برای باز معرفی خود به عنوان «آقای امنیت» که کنترل درگیری را در دست دارد، استفاده می‌کند.

هاآرتص از مخالفت کابینه با تشکیل کمیته تحقیقات رسمی درباره وقایع هفتم اکتبر انتقاد کرد و نوشت، این امر به منزله حمله به موسسات دولتی است و نتانیاهو با اسرائیل همچون ملک خصوصی رفتار می‌کند.

این روزنامه تاکید کرد: هدف نتانیاهو، فرار از مجازات تاریخی و از هم پاشیدن نهاد‌های دولتی به منظور تضمین بقای سیاسی خود است.

این منبع در پایان هشدار داد، اسرائیل با بحران نهادی و سیاسی جدی رو‌به‌رو است و رهبری کنونی از شکست امنیتی برای توجیه تشدید تنش استفاده می‌کند. اعتماد شهرک نشینان به نظام سیاسی رو به کاهش و انفجار در دو جبهه شمالی و جنوبی به امری محتمل تبدیل شده است.

