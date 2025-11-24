میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۱۹۹۴
بازدید: ۳۵۲

عکس: تهران در وضعیت قرمز

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم اکنون میانگین کیفیت هوای پایتخت با شاخص 165 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد همچنین کیفیت هوای 20 ایستگاه در شرایط قرمز گزارش شده است و هوای هیچ‌یک از مناطق تهران قابل قبول نیست.

برچسب‌ها:
عکس خبری آلودگی هوا تهران
