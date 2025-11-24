میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک گزارش می‌دهد

سفر عراقچی به عمان با نامه پزشکیان به ترامپ ارتباط دارد؟

عباس عراقچی در سفر به عمان درباره موضوع هسته‌ای با همتای خود در این کشور دیدار و رایزنی کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۹۲
| |
414 بازدید

سفر عراقچی به عمان با نامه پزشکیان به ترامپ ارتباط دارد؟

سفر عراقچی به عمان در حالی صورت گرفته که چند روز قبل از آن ایران نامه‌ای از طریق عربستان به آمریکا ارسال کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه عصر روز یکشنبه دوم آذر در رأس یک هیأت دیپلماتیک وارد مسقط پایتخت عمان شد.

وی در این سفر علاوه بر دیدار و رایزنی با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه سلطنت عمان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای، در نشست سالانه مجمع مسقط نیز شرکت کرد.

روابط دوجانبه، در مورد راه‌های گسترش مناسبات و همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه طرفین به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری رایزنی کردند.

در این دیدار تحولات منطقه خصوصاً با توجه به ادامه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و تداوم جنگ‌افروزی و جنایات آن علیه لبنان و دیگر کشور‌های منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این دیدار عراقچی با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکار‌های عمان در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران، آخرین تحولات در این زمینه را تبیین کرد.

بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان پیامی درباره دیدارش با وزیر خارجه ایران منتشر کرد و نوشت: ما بر عمق روابط تاریخی و فرهنگی و اهتمام مستمر در حمایت از زمینه‌های همکاری میان دو کشور همسایه در عرصه‌های گوناگون تأکید کردیم.

وی بیان کرد: با جنابِ آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجهٔ جمهوری اسلامی ایران، بر عمق پیوند‌های تاریخی و فرهنگی و نیز بر اهتمام و تلاش مستمر برای تقویت حوزه‌های همکاری میان دو کشور همسایه در تمامی زمینه‌ها تأکید کردیم. همچنین آخرین تحولات در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تلاش‌های مرتبط با برنامهٔ صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای ایران را بررسی کردیم.

به گزارش تابناک، این سفر در حالی انجام شد که ایران از طریق عربستان نامه‌ای را به آمریکا ارسال کرد.

این نامه پیش از سفر «محمد بن سلمان» به آمریکا ا در جریان دیدار «علی‌رضا رشیدیان» رئیس سازمان حج و زیارت ایران با «عبدالعزیز بن‌سعود بن‌نایف بن‌عبدالعزیز» وزیر کشور عربستان، به طرف عربستانی تحویل داده شد.

در خصوص محتوای نامه، خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شده که ایران از عربستان سعودی خواسته است تا ایالات متحده را برای احیای مذاکرات متوقف‌شدۀ هسته‌ای متقاعد کند.

به ادعای این رسانه این درخواست نشان‌دهندۀ نگرانی تهران از احتمال تکرار حملات هوایی اسرائیل و تشدید مشکلات اقتصادی آن است، دو منبع منطقه‌ای مطلع از موضوع گفتند.

به گفتۀ این منابع، پزشکیان در نامه خود گفته است که ایران «به دنبال تقابل نیست»، خواهان همکاری عمیق‌تر منطقه‌ای است و همچنان «در صورت تضمین حقوق خود، برای حل‌وفصل اختلاف هسته‌ای از طریق دیپلماسی باز است».

احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی تابناک در خصوص این نامه گفته بود: ممکن است محتوای نامه آقای پزشکیان به ترامپ درخواست کاهش فشار از ایران در شورای حکام و اصرار نکردن بر اسنپ‌بک و قطعنامه‌ها باشد. احتمالاً در آن نامه بر نیاز به یک صلح جامع تأکید شده است؛ به همین دلیل است که ترامپ می‌گوید ایران به توافق علاقه دارد.

وی گفت: با توجه به اظهارات ترامپ و بن‌سلمان، برداشت من این است که ممکن است در آن نامه درخواست کاهش فشار در شورای حکام و ارجاع این پرونده از سوی شورای حکام در اسفندماه به شورای امنیت مسائلی مطرح شده باشد یا به موضوع صلح، ثبات و امنیت کشتیرانی در منطقه اشاره شده باشد.

همچنین مصطفی کواکبیان، نماینده سابق مجلس و دبیرکل حزب مردم‌سالاری، گفته است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پیام آمادگی کشور برای مذاکره با آمریکا را از طریق محمد بن سلمان، ولیعهد و نخست‌وزیر عربستان سعودی، به دونالد ترامپ رسانده است.

کواکبیان تاکید کرد: «محتوای پیام این بود که ما حاضر هستیم بنشینیم و با هم صحبت کنیم؛ نه صحبتی که از سر تسلیم باشد یا با دیکته کردن مواضع طرف مقابل همراه باشد. این پیام با اجازه رهبری ارسال شد و بلافاصله ترامپ واکنش مثبت نشان داد.»

وی افزود: «این پیام تاثیرگذار بود و ترامپ اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای مذاکرات را آغاز می‌کنیم. قرائن نشان می‌دهد ایران به دنبال جنگ نیست.»

به گزارش تابناک، به نظر می‌رسد اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در نشست مشترک با بن سلمان واکنشی به این پیام بوده باشد. «ترامپ» شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان در کاخ سفید و در حضور «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی که به واشنگتن سفر کرده بود، گفته بود: «فکر می‌کنم ما در از بین بردن ظرفیت هسته‌ای ایران کار بزرگی انجام داده‌ایم.»

ترامپ همچنین در پاسخ به سوالی درباره ایران مدعی شد: «فکر می‌کنم آنها به‌شدت خواهان دستیابی به توافق هستند. من کاملاً مایل به آن هستم و ما با آنها در حال گفت‌و‌گو هستیم و یک روند را آغاز کرده‌ایم، و خوب خواهد بود اگر توافقی با ایران حاصل شود.»

بن سلمان هم در این خصوص گفته بود: «ما تمام تلاش خود را برای دستیابی به توافق بین ایالات متحده آمریکا و ایران انجام خواهیم داد و معتقدیم که داشتن یک توافق خوب برای آینده ما نیز خوب است و ایران نیز خواستار توافق است.»

موسسه کشورهای عربی خلیج فارس در خصوص این موضوع نوشته بود عربستان ممکن است مسیر‌هایی برای میانجیگری غیرمستقیم بین واشنگتن و تهران بررسی کند تا فشار آمریکا بر ایران کاهش یابد و ریسک حملات تلافی‌جویانه ایران علیه تأسیسات نفتی و حمل‌ونقل دریایی عربستان محدود شود. این استراتژی دوگانه بازتاب‌دهنده معضل اصلی عربستان است – چگونه ایران را مهار کند و در عین حال هزینه‌ها و خطرات این مهار را به حداقل برساند.

اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا در این راستا و پیش از این سفر نوشته بودمحمد بن سلمان ولیعهد عربستان می‌تواند در دیدار با ترامپ استدلال کند که مذاکرات با ایران باید در اسرع وقت از سر گرفته شود ــ و حتی عربستان می‌تواند نقش میانجی را ایفا کند هرچند احتمالاً عمان میزبان گفت‌و‌گو‌ها خواهد بود.

به گزارش تابناک، اگرچه عراقچی برای نشست سالانه مجمع مسقط به عمان سفر کرده است نمی‌توان آنرا بی ارتباط با تحولات اخیر دانست. این موضوع جایی اهمیت پیدا می‌کند که ترامپ اعلام کرده بود در یک هفته آینده باید منتظر باشیم ببینیم چه رخ می‌دهد. این موضوع در ارتباط با موضوع هسته‌ای ایران بیان شده است.

برچسب ها
عباس عراقچی بدر البوسعیدی ایران عمان عربستان محمد بن سلمان دونالد ترامپ مذاکرات ایران و آمریکا آمریکا سفر محمد بن سلمان به آمریکا نامه پزشکیان به ترامپ
