مسی به رکورد ۱۳۰۰ رسید!

لیونل مسی با درخشش در دیدار برابر سینسیناتی توانست یک رکورد جدید را در تاریخ فوتبال جهان به نام خود به ثبت رساند.
مسی به رکورد ۱۳۰۰ رسید!

لیونل مسی در دیدار برابر سینسیناتی که با پیروزی ۴ بر صفر اینتر میامی به پایان رسید درخشید  و نشان داد که در ۳۸ سالگی همچنان آماده و سرحال است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،  مسی عملکرد درخشانی داشت و بیشترین نقش را در پیروزی قاطع تیمش ایفا کرد. این ستاره آرژانتینی گل نخست را به ثمر رساند و در ادامه ۳ پاس گل داد.

مسی با این آماری که از خود به جای گذاشت توانست یک رکورد جدید را در تاریخ فوتبال جهان به ثبت رساند.

او تعداد گل های خود را به عدد ۸۹۶ رساند این در حالی است که ۴۰۴ پاس گل هم داده است.

به این ترتیب تعداد تاثیر گذاری های مسی روی گل با پیراهن تیم هایی که به میدان رفته است به عدد ۱۳۰۰ رسید که این بالاترین در بین همه بازیکنان در تاریخ فوتبال جهان است. تا قبل از مسی هیچ بازیکنی نتوانسته است که روی ۱۳۰۰ گل تاثیر داشته باشد.

مسی با این آمادگی بالایی که از خود نشان می دهد در جام جهانی پیش رو امید و انگیزه زیادی برای دومین قهرمانی خود در این رقابت ها خواهد داشت.

برچسب ها
مسی رکورد فوتبال فوتبال جهان بازیکن
