\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc 4 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0648 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 14 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0648\u062e\u064f\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.