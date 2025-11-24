میلی صفحه خبر لوگو بالا
زمین‌لرزه هرمزگان را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 4 ریشتر و در عمق 14 کیلومتری زمین، بامداد امروز حوالی کوخُرد در استان هرمزگان را لرزاند.
زمین‌لرزه هرمزگان را لرزاند

به گزارش تابناک؛ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 4 ریشتر و در عمق 14 کیلومتری زمین، بامداد امروز حوالی کوخُرد در استان هرمزگان را لرزاند.

