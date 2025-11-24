میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۳ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۳ آذر

به گزارش تابناک؛  قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۳ آذر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است. 

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۳ آذر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

739,773

دلار (بازار آزاد)

1,140,300

یورو (صرافی بانک ملی)

851,833

یورو (بازار آزاد)

1,309,900

درهم امارات

309,710

پوند انگلیس

1,489,600

لیر ترکیه

26,700

فرانک سوئیس

1,406,500

یوان چین

160,100

ین ژاپن

727,580

وون کره جنوبی

771

دلار کانادا

806,700

دلار استرالیا

734,200

دلار نیوزیلند

638,300

دلار سنگاپور

870,000

روپیه هند

12,690

روپیه پاکستان

4,056

دینار عراق

870

پوند سوریه

102

افغانی

17,340

کرون دانمارک

175,300

کرون سوئد

119,200

کرون نروژ

111,100

ریال عربستان

303,650

ریال قطر

312,600

ریال عمان

2,954,700

دینار کویت

3,709,000

دینار بحرین

3,017,400

رینگیت مالزی

273,100

بات تایلند

35,040

دلار هنگ کنگ

146,100

روبل روسیه

14,380

منات آذربایجان

669,100

درام ارمنستان

3,200

لاری گرجستان

421,300

سوم قرقیزستان

13,010

سامانی تاجیکستان

123,800

منات ترکمنستان

325,600
