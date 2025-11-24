قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۳ آذر

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۳ آذر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۳ آذر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
739,773
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,140,300
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
851,833
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,309,900
|
درهم امارات
|
309,710
|
پوند انگلیس
|
1,489,600
|
لیر ترکیه
|
26,700
|
فرانک سوئیس
|
1,406,500
|
یوان چین
|
160,100
|
ین ژاپن
|
727,580
|
وون کره جنوبی
|
771
|
دلار کانادا
|
806,700
|
دلار استرالیا
|
734,200
|
دلار نیوزیلند
|
638,300
|
دلار سنگاپور
|
870,000
|
روپیه هند
|
12,690
|
روپیه پاکستان
|
4,056
|
دینار عراق
|
870
|
پوند سوریه
|
102
|
افغانی
|
17,340
|
کرون دانمارک
|
175,300
|
کرون سوئد
|
119,200
|
کرون نروژ
|
111,100
|
ریال عربستان
|
303,650
|
ریال قطر
|
312,600
|
ریال عمان
|
2,954,700
|
دینار کویت
|
3,709,000
|
دینار بحرین
|
3,017,400
|
رینگیت مالزی
|
273,100
|
بات تایلند
|
35,040
|
دلار هنگ کنگ
|
146,100
|
روبل روسیه
|
14,380
|
منات آذربایجان
|
669,100
|
درام ارمنستان
|
3,200
|
لاری گرجستان
|
421,300
|
سوم قرقیزستان
|
13,010
|
سامانی تاجیکستان
|
123,800
|
منات ترکمنستان
|
325,600