فرماندهی مرزی پاکستان، هدف حمله تروریستی

پلیس شهر پیشاور (مرکز ایالت خیبرپختونخوا) با تایید این حمله از وقوع دو انفجار شدید در محل حادثه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تمامی مسیرهای منتهی به مقر فرماندهی نیروهای سپاه مرزی مسدود شده و نیروهای ارتش و پلیس در تلاش برای شناسایی عوامل حمله و پاکسازی در محل هستند.

شبکه جیو نیوز پاکستان گزارش داد که دو حمله انتحاری در آغاز این حمله به وقوع پیوسته و احتمال تلفات جانی و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی در محل وجود دارد.

این درحالی است که اسلام‌آباد پایتخت پاکستان و دانشکده افسری وانا در شمال غرب این کشور ماه گذشته با دو فقره انفجار مرگبار انتحاری مواجه بود ‌که تعداد زیادی از غیرنظامیان طی آن کشته شدند. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسوولیت این حملات را برعهده گرفت.