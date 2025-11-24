میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرماندهی مرزی پاکستان، هدف حمله تروریستی

شبکه‌های خبری پاکستان دقایقی قبل اعلام کردند که مقر فرماندهی نیروهای سپاه مرزی در شهر پیشاور صبح امروز هدف حمله تروریستی قرار ‌گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۱۹۵۶
| |
599 بازدید
فرماندهی مرزی پاکستان، هدف حمله تروریستی

پلیس شهر پیشاور (مرکز ایالت خیبرپختونخوا) با تایید این حمله از وقوع دو انفجار شدید در محل حادثه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ تمامی مسیرهای منتهی به مقر فرماندهی نیروهای سپاه مرزی مسدود شده و نیروهای ارتش و پلیس در تلاش برای شناسایی عوامل حمله و پاکسازی در محل هستند.

شبکه جیو نیوز پاکستان گزارش داد که دو حمله انتحاری در آغاز این حمله به وقوع پیوسته و احتمال تلفات جانی و زخمی شدن تعدادی از نیروهای امنیتی در محل وجود دارد.

این درحالی است که اسلام‌آباد پایتخت پاکستان و دانشکده افسری وانا در شمال غرب این کشور ماه گذشته با دو فقره انفجار مرگبار انتحاری مواجه بود ‌که تعداد زیادی از غیرنظامیان طی آن کشته شدند. گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مسوولیت این حملات را برعهده گرفت.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله حمله تروریسی ترور پاکستان انفجار پیشاور
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۲۰ کشته و زخمی در انفجار‌های بلوچستان پاکستان
انفجار بمب در پاکستان؛ 22 نفر کشته و زخمی شدند
وقوع انفجار مهیب نزدیک فرودگاه کراچی پاکستان
انفجار مرگبار در پاکستان با ۱۴ کشته و ۳۵ زخمی
جزئیات حادثه در مسیر کاروان سفرای خارجی پاکستان
حمله مسلحانه به خوابگاه دانشگاهی در پاکستان
یک کشته و ۸ زخمی در انفجاری در جنوب‌غربی پاکستان
انفجار در پاکستان با ۲۰ کشته و ۵۰ زخمی
ترور یک خبرنگار پاکستانی بر اثر انفجار بمب
تلفات سنگین انفجار صبح امروز در پیشاور
انفجار بمب در پاکستان ۵ نفر را زخمی کرد
بمب گذاری انتحاری در پیشاور پاکستان
یک عالم اهل تسنن در پایتخت پاکستان ترور شد
ایران عملیات تروریستی در پیشاور را محکوم کرد
شش کشته در حمله به کاروان شیعیان پاکستان
انفجار انتحاری در پیشاور پاکستان؛ ۸ نفر زخمی شدند
انفجار بمب در پیشاور پاکستان
انفجار بمب در کویته پاکستان ۸ کشته برجای گذاشت
۹ کشته در حمله انتحاری به بیمارستانی در پاکستان
حمله به پادگان نظامی پاکستان در مرز افغانستان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
توییت عربی لاریجانی در پی ترور فرمانده حزب الله لبنان
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
پوتین با جام جهانی جدید به جنگ فیفا آمد
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
کنایه هادی چوپان به معاون پزشکیان
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۱۷ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۹۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۷۸ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
ویدیوی جنجالی آرمین سهرابیان با مشروب و هایده!  (۶۹ نظر)
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟  (۶۸ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
ویدیوی خبرساز مجری وهابی خطاب به فردوسی پور  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005d6S
tabnak.ir/005d6S