ترامپ: زلنسکی قدرنشناس است

به گزارش تابناک، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «جنگ بین روسیه و اوکراین، جنگی خشونتآمیز و وحشتناک است که اگر آن موقع ایالات متحده و اوکراین رئیسجمهوری قوی و مناسب میداشتند، هرگز اتفاق نمیافتاد.»
ترامپ در ادامه این پست ابتدا با انتقاد از «جو بایدن» رئیسجمهور سابق آمریکا گفت: «این جنگ مدتها قبل از اینکه من برای دوره دوم ریاستجمهوریام به قدرت برسم، در دوران دولت جو بایدن خوابآلود آغاز شد و فقط این اوضاع بدتر شده است. اگر انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۰ تقلب و دزدیده نمیشد که این اقدام تنها کاری است که دموکراتهای چپ رادیکال در انجام آن مهارت دارند، هیچ جنگی بین اوکراین و روسیه رخ نمیداد؛ همانطور که در دوره اول ریاستجمهوری من اصلا چنین چیزی وجود نداشت.»
وی افزود: «پوتین (رئیسجمهور روسیه) هرگز حمله نمیکرد! وقتی جو را هنگام خواب دید، گفت حالا فرصت من است! بقیهاش تاریخ است و به همین ترتیب ادامه دارد. من جنگی را به ارث بردم که هرگز نباید اتفاق میافتاد، جنگی که برای همه، به ویژه میلیونها نفری که بیجهت کشته شدهاند، یک بازنده است.»
دونالد ترامپ در ادامه با انتقاد از «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین تاکید کرد: «رئیسجمهوری اوکراین هیچ قدردانی از تلاشهای ما نکرده است و اروپا همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه میدهد. ایالات متحده همچنان به فروش مقادیر هنگفتی سلاح به ناتو برای توزیع در اوکراین ادامه میدهد؛ جو کثیف همه چیز را رایگان، رایگان، رایگان از جمله پول را داد!»