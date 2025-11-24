فندکی ماشین، درگاه ۱۲ ولتی خودرو، برای شارژ و راهاندازی گجتها مفید است، اما اتصال نادرست برخی وسایل میتواند خطرآفرین باشد. در این مقاله به ۵ مورد که هرگز نباید به آن متصل کنید، میپردازیم.
به گزارش تابناک به نقل از گچت نیوز،در طول سالها، کاربرد سوکت ۱۲ ولتی خودرو از فندک سیگار به منبع تغذیه برای انواع لوازم الکترونیکی تغییر کرده است. با وجود این تکامل، برخی موارد هنوز هم میتوانند به سیستم برق خودرو یا دستگاههای شما آسیب بزنند.
۱. فندک سیگار
فندکهای سیگار قدیمی و پورتهای لوازم جانبی ۱۲ ولتی مدرن، با وجود شباهت ظاهری، تفاوتهای استانداردی دارند. فندکهای سیگار بهطور خاص برای تولید گرما طراحی شدهاند؛ قرار دادن یک فندک در پورتهای لوازم جانبی که برای تحمل حرارت بالا طراحی نشدهاند، میتواند بهدلیل عدم سازگاری ابعاد و گرمای تولید شده، خطرآفرین باشد و منجر به آسیب شود.
۲. اینورتر توان نامناسب
اینورترها (Power Inverters) برق DC خودرو را به برق AC برای استفاده دستگاههای خانگی تبدیل میکنند. با این حال، استفاده از اینورتر نامناسب یا با توان بیش از حد ظرفیت پورت ۱۲ ولتی خودرو، میتواند به سیستم برق ماشین فشار وارد کرده و خطر سوختگی فیوز یا آسیب جدیتر را به همراه داشته باشد. همیشه باید به محدودیتهای توان اینورتر و خودرو توجه کنید.
۳. دستگاههای متصل در طول شب
برخی پورتهای ۱۲ ولتی حتی پس از خاموش شدن موتور خودرو نیز برقرسانی میکنند. اتصال دستگاههایی مانند دوربین داشبورد (Dashcam) یا هاب کارپلی (CarPlay) در طول شب میتواند به تخلیه کامل باتری خودرو منجر شود و شما صبح با یک باتری خالی مواجه شوید. برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است دفترچه راهنمای خودرو را بررسی کنید تا از نحوه عملکرد پورتها مطمئن شوید.
۴. شارژرهای بیکیفیت
شارژرهای بیکیفیت تلفن همراه یا سایر گجتها میتوانند جریان برق ناپایداری را فراهم کرده و گرمای زیادی تولید کنند. این وضعیت نهتنها به باتری و سختافزار گوشی آسیب میزند، بلکه میتواند به سیستم برقی خودرو نیز فشار آورده و باعث سوختن فیوز یا خرابی قطعات داخلی شود. استفاده از شارژرهای باکیفیت و آزمایششده برای سلامت دستگاهها و خودرو ضروری است.
۵. اجسام غیرالکترونیکی
درگاه ۱۲ ولتی خودرو یک اتصال مستقیم به سیستم برق ماشین است و قرار دادن اجسام غیر الکترونیکی مانند سکه، خردهریزها، یا زباله در آن میتواند بسیار خطرناک باشد. این اجسام ممکن است باعث اتصال کوتاه (Short Circuit) شده و به پورت، سیستم برق خودرو یا حتی باتری آسیب جدی وارد کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، همیشه پورت را تمیز نگه دارید و در صورت عدم استفاده، از درپوش محافظ استفاده کنید.