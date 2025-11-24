حجت الاسلام علیرضا سلیمی؛ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره عملکرد ایرانخودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی، اظهار داشت: قرار بود بخش خصوصی هزینه تمامشده خودرو را کاهش دهد، اما این اتفاق رخ نداده است. همچنین وعده داده بودند کیفیت خودروها ارتقاء یابد، در حالی که هنوز با مشکلات عدیدهای در این بخش مواجه هستیم.
وی افزود: قرار بود بخش خصوصی صف تقاضا را کاهش دهد و تولید را افزایش دهد تا مردم مجبور نباشند برای خرید خودرو به شکل بختآزمایی ثبتنام کنند. نباید شرایط به گونهای باشد که برخی صدها هزار میلیارد به جیب بزنند و دیگران تنها تماشاگر باشند.
عضو هیئت رئیسه مجلس با طرح این پرسش که آیا در این مدت تیراژ خودروها افزایش یافته است، تصریح کرد: چنین اتفاقی رخ نداده است. قرار بود پلتفرمها و خودروهای جدید و مقرونبهصرفه در اختیار مردم قرار گیرد، اما هیچیک از این وعدهها عملی نشده است. در واقع قرار نبود همهچیز بر همان روال گذشته بچرخد.
سلیمی با تأکید بر اینکه مجلس نسبت به واگذاری ایرانخودرو ایرادات جدی دارد و این موضوع بارها از سوی نمایندگان مطرح شده است، گفت: از نظر حقوقی این واگذاری دارای اشکال است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره راهکار مجلس در شرایطی که وعدههای بخش خصوصی محقق نشده، اظهار کرد: نخست باید پرسید چرا دولت ارز مردم را در اختیار متولیان کنونی ایرانخودرو قرار میدهد؟ ۶ تا ۸ میلیارد دلار پول کشور در اختیار این افراد است.
این نماینده مجلس افزود: چرا باید عدهای خاص که انحصار در بازار ایجاد کردهاند از جیب مردم ارتزاق کنند؟ دولت نباید اجازه دهد چنین وضعیتی ادامه یابد. اگر دولت بخواهد و قصد تغییرات به نفع مردم را داشته باشد، میتواند این اقدام را انجام دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه با این روند دولت باید مدیریت ایرانخودرو را برعهده گیرد و خودرو اقتصادی با قیمت معقول تولید کند، اظهار امیدواری کرد که دولت حداقل بتواند این وعده را عملی کند.
وی افزود: دولت فعلی پشتوانه کارشناسی ندارد؛ امروز یک حرف میزند و فردا حرف دیگری. همه میدانند که این دولت بیبرنامهترین دولت است.