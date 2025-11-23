تشکیل پرونده قضایی برای سیمان تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از ری، در پی انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم درباره ادامه فعالیت معادن کارخانه سیمان تهران با وجود مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: پرونده قضایی جهت برخورد با تخلف کارخانه سیمان تهران در اجرای مصوبات کارگروه آلودگی هوا تشکیل و موضوع بهصورت فوری مورد پیگیری قضایی قرار گرفته است.
وی با اشاره به مصوبه کارگروه شرایط اضطرار افرود: براساس این مصوبه، فعالیت تمامی معادن سیمان تهران و خطوط تولید کارخانه باید متوقف شود.
دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: برای اجرای این موضوع، دستور قضایی لازم صادر شده و عوامل کارخانه سیمان تهران نیز به دادسرای شهرستان ری احضار شدهاند.
رحیمی تأکید کرد: کورهها باید خاموش و معادن تعطیل شوند و در صورت عدم انجام این دستور، ضابطان قضایی محیطزیست موظفاند معادن و خطوط تولید را پلمب کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با اشاره به توضیح نماینده کارخانه مبنی بر نیاز به حدود ۱۴ ساعت زمان برای خاموش شدن کامل کورهها پس از ابلاغ دستور، خاطرنشان کرد: فردا بازرسان بهصورت میدانی بر تعطیلی معادن و توقف کامل خط تولید نظارت خواهند کرد و گزارش آن ارائه میشود.