میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشکیل پرونده قضایی برای سیمان تهران

دادستان ری با تأکید بر الزام اجرای مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هو، گفت: عوامل کارخانه سیمان تهران احضار شده‌اند و هرگونه ادامه فعالیت معادن یا کوره‌ها با اقدام قضایی و پلمب روبه‌رو خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۸۷۶
| |
3 بازدید
تشکیل پرونده قضایی برای سیمان تهران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از ری، در پی انتشار گزارش خبرگزاری تسنیم درباره ادامه فعالیت معادن کارخانه سیمان تهران با وجود مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، محمدمهدی رحیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار کرد: پرونده قضایی جهت برخورد با تخلف کارخانه سیمان تهران در اجرای مصوبات کارگروه آلودگی هوا تشکیل و موضوع به‌صورت فوری مورد پیگیری قضایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه شرایط اضطرار افرود: براساس این مصوبه، فعالیت تمامی معادن سیمان تهران و خطوط تولید کارخانه باید متوقف شود.

دادستان شهرستان ری در ادامه گفت: برای اجرای این موضوع، دستور قضایی لازم صادر شده و عوامل کارخانه سیمان تهران نیز به دادسرای شهرستان ری احضار شده‌اند.

رحیمی تأکید کرد: کوره‌ها باید خاموش و معادن تعطیل شوند و در صورت عدم انجام این دستور، ضابطان قضایی محیط‌زیست موظف‌اند معادن و خطوط تولید را پلمب کنند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری با اشاره به توضیح نماینده کارخانه مبنی بر نیاز به حدود ۱۴ ساعت زمان برای خاموش شدن کامل کوره‌ها پس از ابلاغ دستور، خاطرنشان کرد: فردا بازرسان به‌صورت میدانی بر تعطیلی معادن و توقف کامل خط تولید نظارت خواهند کرد و گزارش آن ارائه می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهر ری کارخانه سیمان سیمان تهران آلودگی هوا تعطیلی کوره فعالیت تشکیل پرونده
عکس: هدیه خاص صداوسیما به بازدیدکنندگان ساختمان شیشه ای!
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار قرمز؛ هوا در این سه منطقه آلوده شد
مخازن مازوت کارخانه سیمان تهران پلمب بوده است
روایت مسجدجامعی از آلوده‌ترین منطقه تهران
معادن کارخانه سیمان تهران بالاخره تعطیل شد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
سیگنال سقوط تاریخی ساخت‌وساز به بازار مسکن
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۱۰۲ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۷ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۴ نظر)
نفس برآمد و "کار" از تو برنمی‌آید؛ تهران در بند آلودگی/کودکان قربانیان بی‌گناه  (۶۸ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005d5A
tabnak.ir/005d5A