شرور مسلح و جنایتکار در قدس دستگیر شد

شرور مسلح که با سلاح سرد به جان مردم افتاده بود با تلاش پلیس شهرستان قدس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا، فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری عامل درگیری با شهروندان در کمتر از ۳ ساعت توسط ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قدس خبر داد.

سرهنگ سید نظام موسوی گفت: روز گذشته، گزارشی از درگیری فردی با چند شهروند در یکی از خیابان‌های شهرقدس به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش می‌شود که بلافاصله ماموران کلانتری ۱۲ شهرستان قدس در محل حضور پیدا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قدس افزود: با حضور میدانی رئیس کلانتری و همکارانش در محل حادثه مشخص شد متهم با سلاح سرد به ۳ نفر حمله کرده و که بر اثر آن یک مرد فوت کرده و ۲ نفر دیگر مجروح شده‌اند که افراد مجروح به مرکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ موسوی تصریح کرد: با اقدام به موقع پلیس، فرد مهاجم در عملیات ویژه‌ای دستگیر و به کلانتری منتقل و تحت پیگرد قضایی قرار دارد.