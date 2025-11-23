واکنش سخنگوی جبهه اصلاحات به خبر استعفای عارف

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در روزهایی که فضای سیاسی کشور با گمانهزنیها و زمزمههای متعدد درباره استعفاهای پیدرپی در دولت ملتهب شده، پرسشهای تازهای درباره چرایی این رخدادها و پیامدهای احتمالی آن بر انسجام کابینه و مسیر حکمرانی مطرح میشود. استعفاهایی که برخی آن را نشانهای از اختلافنظرهای درونی و برخی دیگر محصول طبیعی نقدهای جدی نسبت به عملکرد بخشهایی از دولت میدانند.
این موج تازه در حالی شکل گرفته که طی هفتههای اخیر فیاض زاهد که خود از اعضای شورای اطلاعرسانی دولت بود، با اعلام کنارهگیری تأکید کرد ترجیح میدهد در جایگاهی خارج از مسئولیت رسمی نسبت به دولت نقد وارد کند؛ تصمیمی که به باور برخی ناظران، اقدامی مسئولانه و قابل احترام تلقی شد. با این حال، آنچه فضای بحث را پیچیدهتر کرده، گمانهزنیهای متفاوت درباره استعفای احتمالی افرادی مانند محمدرضا عارف است؛ موضوعی که نه دفتر او و نه هیچ مقام رسمی تا این لحظه تأیید یا تکذیب نکردهاند و همین ابهام، عرصه تحلیل را دشوارتر ساخته است.
اهمیت این تحولات زمانی پررنگتر میشود که به شعارهای آغازین دولت و وعدههای مبتنی بر وفاق، انسجام و بهبود رفاه عمومی توجه کنیم. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت پیش از هر اقدامی در حوزه وفاق، باید برنامه مشخص، راهبرد روشن و مسیر دقیق خروج از بحرانها را معرفی میکرد؛ امری که به باور منتقدان تاکنون محقق نشده و همین خلأ، زمینه نارضایتی بخشی از حامیان دولت را فراهم آورده است.
جواد امام: استعفا زمانی مثبت است که در راستای هماهنگی و اصلاح باشد، نه سهمخواهی سیاسی
در همین پیوند خبرآنلاین نظر جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات را درباره همین موضوعات جویا شد؛ وی درباره استعفای فیاض زاهد و محمد مهاجری گفت: به هر حال نکته قابل توجهی که این روزها به نظر من میرسد، آن است که برخی دوستان نقدهایی را مطرح کردند؛ از جمله آقای زاهد و آقای مهاجری که چون عضو شورای اطلاعرسانی دولت بودند، ترجیح و تشخیصشان این بود که استعفا دهند تا در جایگاه عضویت در شورای اطلاعرسانی، نسبت به دولت نقدی نداشته باشند. این اقدام، بهنظر من کاری شایسته و پسندیده است. اما موضوع آقای زاهد و آقای مهاجری را نمیتوان با مسئله آقای دکتر عارف یکسان دانست. در مورد ایشان، نه خودشان، نه دفترشان و نه هیچ مقام رسمی در دولت، تاکنون اصل استعفا را تأیید یا تکذیب نکردهاند و طبعاً تا دلایل و اصل استعفا روشن نشود، نمیتوان اظهارنظر دقیقی داشت.
مشکل اصلی دولت، نداشتن برنامه و انسجام است
جواد امام افزود: ضمن اینکه به باور من، مسئله مهمتر در این میان، «عدم انسجام و هماهنگی و نداشتن برنامه دولت » است؛ همان شعاری که دولت با عنوان «وفاق» و «دولت رفاه» مطرح کرده است. برخی دوستان به این دلیل استعفا دادند که رفتار دولت را منطبق با آنچه پیشتر به مردم وعده داده شده و بر اساس آن رأی گرفته است، نمیدانند. وفاق، در ذات خود، امری عقلایی و پسندیده است؛ اما دولت میبایست پیش از طرح شعار وفاق، برنامهای روشن ارائه میکرد، راهکارها و راهبرد خود را مشخص میساخت و معلوم میکرد که این وفاق قرار است در جهت تحقق کدام ایده و، برنامه و کدام مسیرِ خروج از بحرانها حرکت کند. اینکه صرفاً بگوییم «رفاه» و این رفاه بهگونهای باشد که حامیان دولت و رأیدهندگان را ناراضی کند، طبعا با هدف اولیه آن و خصوصا اصل انتخابات همخوان نیست.
سخنگوی جبهه اصلاحات گفت: از سوی دیگر، اگر قرار است وفاقی شکل بگیرد، میبایست امروز شاهد تغییراتی در نحوه برگزاری انتخابات نیز باشیم. حال آنکه انتخاباتی که اخیراً برگزار شد، با توجه به شرایطی که پیش روی رئیسجمهور قرار داشت، متأسفانه همچنان درب بر همان پاشنه سابق و سیاست هایی که موجب وضعیت اقتصادی پیش رو در کشور و خصوصا سیاست خارجی ، تغییر محسوسی که مردم انتظار داشتند، دیده نمیشود.
وی درباره انتخابات گفت: به این جهت ما فکر میکنیم که اساساً انتخابات دیگر موضوعیتی ندارد. ضمن اینکه آقای رئیسجمهور یکی از شعارهای بسیار صریح خود را که بهنظر میرسد مورد استقبال عموم یا دستکم اکثریت مردمی بود که در انتخابات مشارکت کردند ـ اینگونه مطرح کردند که «من تسلیم امر کارشناسی خواهم شد». اما متأسفانه امروز نهتنها شاهد چنین رویکردی نیستیم، بلکه برخلاف آن، مشاهده میکنیم که از افرادی استفاده میشود که اساساً مورد اعتراض و نقد جدی کارشناسان همان حوزه هستند.
استعفاها از دولت باید در راستای ایجاد روند هماهنگی باشد
جواد امام با اشاره به اینکه استعفا ها باید در راستای یک هماهنگی باشد گفت: به نظر میرسد اگر این استعفا در راستای دستیابی به یک هماهنگی،باشد، اقدامی مثبت تلقی میشود؛ اما اگر صرفاً استعفایی بیپشتوانه و دعواهای و ادعاها بی پایه و سهم خواهی فرصت طلبان باشد، نه مشکلی را حل میکند و نه دردی را دوا. علاوه بر این، دلایل مطرحشده نیز چندان روشن به نظر نمیرسد.
وی درپایان تصریح کرد: دوستانی که در شورای اطلاعرسانی حضور داشتند، دلایل استعفایشان کاملاً روشن و شفاف است و تصمیمات دولت نیز به آن حوزه بازمیگردد. اما پیش از اینکه افرادی مانند آقای دکتر عارف، در جایگاه معاون اولی بخواهند استعفا دهند، لازم است نسبت به عملکرد دولت ـ دستکم در مدت یک سال گذشته ـ پاسخگو باشند؛ عملکردی که به سبب عدم توفیقات و موانعی که پیش روی دولت بوده، امروز موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از مردم شده است. بنابراین، صرف استعفا نه مسئولیت را از دوش دولت برمیدارد و نه از دوش افرادی که در این ساختار ایفای نقش کردهاند.