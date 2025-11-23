جیمی جامپ پربازدید بازی استقلال خوزستان - فولاد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0635\u062d\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0644\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0648 \u062c\u0627\u0644\u0628 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0648 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0647\u0648\u0627\u0632\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u062e\u062a\u0631\u200c\u0628\u0686\u0647 \u062e\u0631\u062f\u0633\u0627\u0644 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0628\u0648\u062f.