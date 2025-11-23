قاضی قلابی در شهرستان اهواز بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان گفت: بر اساس گزارش واصله به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، شخصی که کارمند اخراجی دادگستری با سوابق کیفری قبلی است، با معرفی خود نزد افراد عادی به عنوان قاضی و معاون دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، از افرادی که دارای پرونده قضایی بودند، سکه بهار آزادی و پول می‌گرفته و به آنان قول مساعدت در حل پرونده قضایی‌شان را می‌داده است.

با رصد اطلاعاتی و اقدامات فنی تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خوزستان و با همکاری عوامل پایگاه اطلاعات اهواز، متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، پس از انجام تشریفات قانونی پرونده، بازداشت شد.

متهم با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان سپیدار اهواز و جهت ادامه تحقیقات در اختیار حفاظت و اطلاعات دادگستری قرار گرفت.