عکس: زگیل تناسلی در دهان بیمار ۱۷ ساله

بر اساس مطالعات اخیر، نرخ کلی شیوع HPV در زنان ایرانی حدود ۲۳٪ (با بازه اطمینان ۹۵٪: ۱۴.۳–۳۴.۹٪) تخمین زده میشود..در مردان، شیوع حدود ۵۵٪ گزارش شده، اما مطالعات کمتری در این زمینه انجام شده است.
نرخ شیوع در استانهای مختلف ایران نیز متفاوت است؛ برای مثال، بالاترین نرخ در تهران (۹۷٪) و پایینترین در اصفهان (۲.۲٪) مشاهده شده. مطالعات محلی نشاندهنده افزایش شیوع در سالهای اخیر است؛ مثلاً در جنوب ایران، نرخ از ۲۹.۹۲٪ (۲۰۲۱–۲۰۲۲) به ۳۶.۰۵٪ (۲۰۲۲–۲۰۲۳) رسیده است.
نرخ HR-HPV (پرخطر) در کرمانشاه (غرب ایران) بالاتر از چین (۱۸٪)، برزیل (۱۷.۶٪) و عراق (۲۵٪) است. این به دلیل عدم غربالگری منظم و انتقال از مردان ناقل (بدون علائم) است
ویروس HPV (پاپیلوم انسانی) درمان ندارد و اغلب بدن آن را دفع میکند. اما علائم مثل زگیلها با روشهایی مثل انجماد، لیزر یا جراحی درمان میشوند.