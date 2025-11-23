میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس: زگیل تناسلی در دهان بیمار ۱۷ ساله

به گزارش تابناک، تصویری از زگیل تناسلی روی بافت دهانی یک بیمار زیر سال قانونی در فضای شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۹۳
| |
471 بازدید
|
۲
  بر اساس مطالعات اخیر، نرخ کلی شیوع HPV در زنان ایرانی حدود ۲۳٪ (با بازه اطمینان ۹۵٪: ۱۴.۳–۳۴.۹٪) تخمین زده می‌شود..در مردان، شیوع حدود ۵۵٪ گزارش شده، اما مطالعات کمتری در این زمینه انجام شده است.
 
عکس: زگیل تناسلی در دهان بیمار ۱۷ ساله
 
 نرخ شیوع در استان‌های مختلف ایران نیز متفاوت است؛ برای مثال، بالاترین نرخ در تهران (۹۷٪) و پایین‌ترین در اصفهان (۲.۲٪) مشاهده شده. مطالعات محلی نشان‌دهنده افزایش شیوع در سال‌های اخیر است؛ مثلاً در جنوب ایران، نرخ از ۲۹.۹۲٪ (۲۰۲۱–۲۰۲۲) به ۳۶.۰۵٪ (۲۰۲۲–۲۰۲۳) رسیده است.
 
نرخ HR-HPV (پرخطر) در کرمانشاه (غرب ایران) بالاتر از چین (۱۸٪)، برزیل (۱۷.۶٪) و عراق (۲۵٪) است. این به دلیل عدم غربالگری منظم و انتقال از مردان ناقل (بدون علائم) است

ویروس HPV (پاپیلوم انسانی) درمان ندارد و اغلب بدن آن را دفع می‌کند. اما علائم مثل زگیل‌ها با روش‌هایی مثل انجماد، لیزر یا جراحی درمان می‌شوند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
زگیل تناسلی زگیل تناسلی دهانی سلامت
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکسن ایرانی HPV وارد بازار شد
دلیل انجام آزمایش HPV چیست؟
ماسک‌های ابریشمی سلبریتی‌ها با مزایای زیاد
تاثیر آلودگی هوا در فوت زودتر شهروندان
یک رسانه جدید به طرح مساله اچ.پی.وی وارد شد/ بیماری خطرناک در ایران مخفی‌کاری می‌شود
زگیل تناسلی چیست و چگونه درمان می شود ؟
چه زمانی واکسن اچ پی وی بزنیم؟
نظام سلامت؛ ۲۰ روز بعد از جراحی بزرگ
مراقب ویروسی که چراغ خاموش می‌آید، باشید
چگونه زگیل تناسلی دهان منجر به سرطان دهان می‌شود؟
از کجا بدانیم زگیل تناسلی داریم یا جوش؟
احتمال ورود واکسن HPV به برنامه واکسیناسیون ملی
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
جهان در حیرت؛ خانم ویروس شناس با داروی گیاهی، زگیل تناسلی را درمان می کند!
رضایت 80درصدی مردم از طرح تحول نظام سلامت
حال «سلامت» در ایران خوب نيست!
کاسبی با فضاسازی‌ها دربارۀ ویروس HPV و واکسیناسیون
توزيع سيم کارت‌ سلامت از نيمه دوم سال آينده
زگیل تناسلی را دست کم نگیرید!
وزیر بهداشت: سلامت مقدم بر امنیت است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
مانا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
ولنگاری ببیشتر بیماری بیشتر!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
اين ويروس سويه هاي مختلفي داره كه هر جايي از بدن ميزنه....اين تيتر اشتباه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۳۰ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۹۹ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۲ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۶۰ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d3p
tabnak.ir/005d3p