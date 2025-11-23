احتمال تعطیلی تهران در روز سه شنبه قوت گرفت

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ برخی منابع از احتمال برگزاری جلسه فوری کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران برای امروز یکشنبه خبر دادند.
این نشست در شرایطی تشکیل میشود که انتقادات عمومی نسبت به عدم تعطیلی مدارس و ادارات در روزهای اخیر تشدید شده است.
شاخص کیفیت هوا در تهران طی سه روز گذشته به طور مداوم در محدوده ناسالم و ناسالم برای گروههای حساس قرار داشته و در برخی مناطق حتی به مرز بسیار ناسالم رسیده است.
گفته میشود، کارگروه اضطرار آلودگی هوا روز یکشنبه تمام گزینههای ممکن از جمله تعطیلی مدارس، محدودیتهای ترافیکی بیشتر، تعطیلی واحدهای صنعتی آلاینده و حتی تعطیلی ادارات را بررسی خواهد کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که شماری از پزشکان و فعالان محیط زیست هشدار دادهاند تداوم آلودگی هوا به ویژه برای کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی میتواند عواقب جدی به همراه داشته باشد.
پیش بینی میشود نتیجه این جلسه بر تصمیمات هفته آینده در مورد مواجهه با پدیده وارونگی هوا تأثیر مستقیم داشته باشد.