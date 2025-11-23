معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: اصلا ما در دولت راجع به اینکه بخواهد «تذکر فیزیکی» داده شود برنامه‌ای نداشته‌ایم و طرحی هم داده نشده است.

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در خصوص فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب می‌دهند، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، بهروزآذر گفت: باور ما به این است که حجاب یک مسأله فرهنگی است که یک شبه ایجاد نشده و شاید ریشه چندین ۱۰ساله دارد و بنابراین برای حل آن مسأله باید راهکارهای فرهنگی داشته باشیم.

وی افزود: باید با کمک خود خانواده‌ها، جامعه روحانیت و کسانی که مورد قبول مردم هستند، بتوانیم این مسأله را حل کنیم.

بهروزآذر گفت: اصلا ما در دولت راجع به اینکه بخواهد «تذکر فیزیکی» داده شود برنامه‌ای نداشته‌ایم و طرحی هم داده نشده است.

وی راجع به فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب می‌دهند نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.

