برای تذکر فیزیکی در دولت برنامه نداشته‌ایم

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: اصلا ما در دولت راجع به اینکه بخواهد «تذکر فیزیکی» داده شود برنامه‌ای نداشته‌ایم و طرحی هم داده نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۸۱
| |
426 بازدید
|
۱
برای تذکر فیزیکی در دولت برنامه نداشته‌ایم

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، در خصوص فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب می‌دهند، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از جماران، بهروزآذر گفت: باور ما به این است که حجاب یک مسأله فرهنگی است که یک شبه ایجاد نشده و شاید ریشه چندین ۱۰ساله دارد و بنابراین برای حل آن مسأله باید راهکارهای فرهنگی داشته باشیم.

وی افزود: باید با کمک خود خانواده‌ها، جامعه روحانیت و کسانی که مورد قبول مردم هستند، بتوانیم این مسأله را حل کنیم.

بهروزآذر گفت: اصلا ما در دولت راجع به اینکه بخواهد «تذکر فیزیکی» داده شود برنامه‌ای نداشته‌ایم و طرحی هم داده نشده است.

وی راجع به فعالیت جدید افرادی که در خیابان به دختران تذکر حجاب می‌دهند نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد.
 

برچسب ها
حجاب تذکر تذکر حجاب زهرا بهروز آذر دولت فرهنگ راهکارهای فرهنگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
4
0
پاسخ
بسیار عالی
تذکر فیزیکی نباشد و مسئله، فرهنگی است.
برای ارتقاء فرهنگ پوشش و امنیت حریم خانواده و همین چیزهایی که می‌فرمایید، چه برنامه‌ای داشته‌اید یا دارید یا خواهید داشت؟؟
می‌فرمایید با زور و اکراه نمی‌شود کاری کرد و باید با گفتگو حل شود؛ برای گفتگو اقدام کرده‌اید؟؟ قرار است کسی کاری کند؟؟ چرا حجاب هم مثل برخی کارهای دیگرتان رها شده؟؟ برای حجاب هم منتظرید باد بوزد و اتفاق خوبی رخ دهد؟؟
